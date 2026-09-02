Η κατάχρηση εισπνεόμενων αυξάνει τον καρδιακό κίνδυνο σε ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ

Νέα μελέτη σε περισσότερους από 280.000 ασθενείς συνδέει την αυξημένη χρήση βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης με μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων. Γιατί οι ειδικοί τη θεωρούν πιθανό σημάδι ανεπαρκώς ελεγχόμενου άσθματος ή ΧΑΠ