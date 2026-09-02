Η κατάχρηση εισπνεόμενων αυξάνει τον καρδιακό κίνδυνο σε ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ
Η κατάχρηση εισπνεόμενων αυξάνει τον καρδιακό κίνδυνο σε ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ
Νέα μελέτη σε περισσότερους από 280.000 ασθενείς συνδέει την αυξημένη χρήση βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης με μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων. Γιατί οι ειδικοί τη θεωρούν πιθανό σημάδι ανεπαρκώς ελεγχόμενου άσθματος ή ΧΑΠ
Η υπερβολική χρήση εισπνευστικών φαρμάκων ενδέχεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και θανάτου σε άτομα με άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), υποστηρίζει νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο ERJ Open Research. Τα ευρήματα επισημαίνουν, πιο αναλυτικά, ότι η αυξημένη χρήση βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, καρδιακής προσβολής και ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου.
Τα εισπνεόμενα έχουν σχεδιαστεί για να ανοίγουν γρήγορα τις αναπνευστικές οδούς και να βοηθούν τους ασθενείς να αναπνέουν πιο εύκολα όταν επιδεινώνονται τα συμπτώματα του άσθματος ή της ΧΑΠ. Ωστόσο, η συχνή εξάρτηση απ’ αυτά τα φάρμακα μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η υποκείμενη αναπνευστική πάθηση δεν ελέγχεται επαρκώς με προληπτικές ή θεραπείες συντήρησης.
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Τα εισπνεόμενα έχουν σχεδιαστεί για να ανοίγουν γρήγορα τις αναπνευστικές οδούς και να βοηθούν τους ασθενείς να αναπνέουν πιο εύκολα όταν επιδεινώνονται τα συμπτώματα του άσθματος ή της ΧΑΠ. Ωστόσο, η συχνή εξάρτηση απ’ αυτά τα φάρμακα μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η υποκείμενη αναπνευστική πάθηση δεν ελέγχεται επαρκώς με προληπτικές ή θεραπείες συντήρησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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