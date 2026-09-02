Ο σπάνιος καρκίνος δέρματος που μιμείται «αθώες» παθήσεις – Η περίπτωση της Λόρι

Η εξωμαστική νόσος Paget εμφανίζεται συχνά σαν κνησμός, έκζεμα ή μυκητίαση στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, με αποτέλεσμα η διάγνωση να καθυστερεί - Η περίπτωση της Λόρι που ζούσε για χρόνια με ένα επίμονο εξάνθημα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων