Ο σπάνιος καρκίνος δέρματος που μιμείται «αθώες» παθήσεις – Η περίπτωση της Λόρι
Ο σπάνιος καρκίνος δέρματος που μιμείται «αθώες» παθήσεις – Η περίπτωση της Λόρι
Η εξωμαστική νόσος Paget εμφανίζεται συχνά σαν κνησμός, έκζεμα ή μυκητίαση στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, με αποτέλεσμα η διάγνωση να καθυστερεί - Η περίπτωση της Λόρι που ζούσε για χρόνια με ένα επίμονο εξάνθημα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων
Για σχεδόν 20 χρόνια, η Λόρι Χιλ ζούσε με ένα επίμονο εξάνθημα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Ένιωθε κάψιμο, έντονο κνησμό και, όσο περνούσε ο καιρός, τα συμπτώματα γίνονταν δυσκολότερα να αγνοηθούν. Αρχικά, ο γυναικολόγος της θεώρησε ότι επρόκειτο για δερματίτιδα και της συνέστησε κρέμα κορτιζόνης. Όπως λέει η ίδια, όμως, η αγωγή δεν τη βοήθησε.
Αργότερα εμφανίστηκαν αποχρωματισμοί και πληγές στο αιδοίο. Μόνο όταν έγινε βιοψία στις αλλοιώσεις, η 67χρονη από το Τέξας έλαβε τη διάγνωση: εξωμαστική νόσος Paget ή EMPD, ένας σπάνιος τύπος καρκίνου του δέρματος που συχνά μιμείται πιο «αθώες» παθήσεις.
Η περίπτωσή της, όπως αναφέρει η Washington Post, δείχνει γιατί η συγκεκριμένη νόσος μπορεί να διαφύγει για χρόνια. Τα συμπτώματα μοιάζουν με έκζεμα, μυκητίαση, δερματίτιδα ή ερεθισμό. Και επειδή εμφανίζονται σε ευαίσθητες περιοχές – όπως το αιδοίο, το πέος, το όσχεο ή η περιπρωκτική περιοχή – αρκετοί ασθενείς καθυστερούν να τα συζητήσουν με γιατρό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αργότερα εμφανίστηκαν αποχρωματισμοί και πληγές στο αιδοίο. Μόνο όταν έγινε βιοψία στις αλλοιώσεις, η 67χρονη από το Τέξας έλαβε τη διάγνωση: εξωμαστική νόσος Paget ή EMPD, ένας σπάνιος τύπος καρκίνου του δέρματος που συχνά μιμείται πιο «αθώες» παθήσεις.
Η περίπτωσή της, όπως αναφέρει η Washington Post, δείχνει γιατί η συγκεκριμένη νόσος μπορεί να διαφύγει για χρόνια. Τα συμπτώματα μοιάζουν με έκζεμα, μυκητίαση, δερματίτιδα ή ερεθισμό. Και επειδή εμφανίζονται σε ευαίσθητες περιοχές – όπως το αιδοίο, το πέος, το όσχεο ή η περιπρωκτική περιοχή – αρκετοί ασθενείς καθυστερούν να τα συζητήσουν με γιατρό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα