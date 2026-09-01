Ζελεδάκια κάνναβης: Έκρηξη δηλητηριάσεων σε παιδιά – Τα μπερδεύουν με καραμέλες
Ζελεδάκια κάνναβης: Έκρηξη δηλητηριάσεων σε παιδιά – Τα μπερδεύουν με καραμέλες
Περισσότερα από 41.000 περιστατικά καταγράφηκαν σε παιδιά κάτω των 6 ετών, με το 96,4% να συμβαίνει στο σπίτι. Ζελεδάκια και άλλα βρώσιμα προϊόντα κάνναβης βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχητικής αύξησης
Στοιχεία από τα κέντρα δηλητηριάσεων των ΗΠΑ δείχνουν δραματική αύξηση των περιπτώσεων έκθεσης παιδιών κάτω των 6 ετών σε ψυχοδραστικές ουσίες, με τα βρώσιμα προϊόντα κάνναβης να αναδεικνύονται ως κύρια πηγή δηλητηριάσεων και τα ισχυρά οπιοειδή να συνδέονται με τις σοβαρότερες επιπτώσεις.
Η τυχαία έκθεση μικρών παιδιών σε ψυχοδραστικές ουσίες έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Μελέτη που δημοσιεύεται στο BMC Public Health διαπίστωσε ότι το ποσοστό της ακούσιας κατάποσης ψυχοδραστικών ουσιών αναψυχής από παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών αυξήθηκε κατά 3.307% μεταξύ 2000 και 2024.
Περισσότερες από 41.000 περιπτώσεις παιδιών κάτω των 6 ετών
Ερευνητές υπό την ηγεσία του Nationwide Children’s Hospital εξέτασαν πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω του Εθνικού Συστήματος Δεδομένων Δηλητηριάσεων (National Poison Data System) των ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η τυχαία έκθεση μικρών παιδιών σε ψυχοδραστικές ουσίες έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Μελέτη που δημοσιεύεται στο BMC Public Health διαπίστωσε ότι το ποσοστό της ακούσιας κατάποσης ψυχοδραστικών ουσιών αναψυχής από παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών αυξήθηκε κατά 3.307% μεταξύ 2000 και 2024.
Περισσότερες από 41.000 περιπτώσεις παιδιών κάτω των 6 ετών
Ερευνητές υπό την ηγεσία του Nationwide Children’s Hospital εξέτασαν πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω του Εθνικού Συστήματος Δεδομένων Δηλητηριάσεων (National Poison Data System) των ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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