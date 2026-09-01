Ζελεδάκια κάνναβης: Έκρηξη δηλητηριάσεων σε παιδιά – Τα μπερδεύουν με καραμέλες

Περισσότερα από 41.000 περιστατικά καταγράφηκαν σε παιδιά κάτω των 6 ετών, με το 96,4% να συμβαίνει στο σπίτι. Ζελεδάκια και άλλα βρώσιμα προϊόντα κάνναβης βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχητικής αύξησης