Λεμφικό περπάτημα: Τι προσφέρει στο σώμα το νέο trend άσκησης για το οποίο όλοι μιλούν

Πιο έντονη κίνηση των χεριών, βαθιές αναπνοές και σωστή στάση σώματος συνθέτουν τη νέα τάση που έχει κατακλύσει τα social media - Μπορεί, όμως, ένας διαφορετικός τρόπος βαδίσματος να «ενεργοποιήσει» πραγματικά το λεμφικό σύστημα;