Λεμφικό περπάτημα: Τι προσφέρει στο σώμα το νέο trend άσκησης για το οποίο όλοι μιλούν
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Λεμφικό Σύστημα Περπάτημα

Λεμφικό περπάτημα: Τι προσφέρει στο σώμα το νέο trend άσκησης για το οποίο όλοι μιλούν

Πιο έντονη κίνηση των χεριών, βαθιές αναπνοές και σωστή στάση σώματος συνθέτουν τη νέα τάση που έχει κατακλύσει τα social media - Μπορεί, όμως, ένας διαφορετικός τρόπος βαδίσματος να «ενεργοποιήσει» πραγματικά το λεμφικό σύστημα;

Λεμφικό περπάτημα: Τι προσφέρει στο σώμα το νέο trend άσκησης για το οποίο όλοι μιλούν
Κλέλια Γιαρίμογλου
Φανταστείτε έναν περίπατο λίγο διαφορετικό από τον συνηθισμένο. Το σώμα παραμένει όρθιο, τα χέρια κινούνται πιο έντονα μπρος-πίσω, η αναπνοή γίνεται βαθύτερη και κάθε βήμα μοιάζει περισσότερο συνειδητό. Αυτή είναι, σε γενικές γραμμές, η εικόνα του «λεμφικού περπατήματος», της νέας wellness τάσης που κερδίζει έδαφος στα social media.

Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι αυτή η τεχνική μπορεί να περιορίσει το φούσκωμα και το πρήξιμο, να βελτιώσει την κυκλοφορία, να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και ακόμη και να βοηθήσει τον οργανισμό να «αποβάλει τις τοξίνες».

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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