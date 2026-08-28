Βεβαίωση άθλησης μόνο μετά από εξέταση σε ιατρείο, υπενθυμίζει ο ΙΣΑ
YGEIAMOU.GR
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Βεβαίωση άθλησης μόνο μετά από εξέταση σε ιατρείο, υπενθυμίζει ο ΙΣΑ

Οι εξετάσεις των αθλούμενων πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε ιατρεία, πολυϊατρεία ή νόμιμους φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Βεβαίωση άθλησης μόνο μετά από εξέταση σε ιατρείο, υπενθυμίζει ο ΙΣΑ
ygeiamou.gr team
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) επισημαίνει την υποχρεωτικότητα της εξέτασης των αθλούμενων για την χορήγηση ιατρικής γνωμάτευσης μόνον σε ιατρεία ή πολυϊατρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας που έχουν νομίμως λάβει βεβαίωση λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς για την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο ιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε Σωματείου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, με σκοπό να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση για αθλητική ικανότητα.

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