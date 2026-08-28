Βεβαίωση άθλησης μόνο μετά από εξέταση σε ιατρείο, υπενθυμίζει ο ΙΣΑ
Βεβαίωση άθλησης μόνο μετά από εξέταση σε ιατρείο, υπενθυμίζει ο ΙΣΑ
Οι εξετάσεις των αθλούμενων πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε ιατρεία, πολυϊατρεία ή νόμιμους φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) επισημαίνει την υποχρεωτικότητα της εξέτασης των αθλούμενων για την χορήγηση ιατρικής γνωμάτευσης μόνον σε ιατρεία ή πολυϊατρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας που έχουν νομίμως λάβει βεβαίωση λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς για την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο ιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε Σωματείου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, με σκοπό να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση για αθλητική ικανότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο ιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε Σωματείου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, με σκοπό να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση για αθλητική ικανότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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