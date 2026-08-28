Με καρδιακά και μεταβολικά νοσήματα το 80% των 20χρονων – Έρευνα αποκαλύπτει
Με καρδιακά και μεταβολικά νοσήματα το 80% των 20χρονων – Έρευνα αποκαλύπτει
Μελέτη σε νεαρούς ενήλικες έδειξε ότι 8 στους 10 ήδη εμφάνιζαν παράγοντες καρδιαγγειακού, νεφρικού ή μεταβολικού κινδύνου - Τι είναι το σύνδρομο CKM που αφορά (και) τους 20χρονους
Η καρδιαγγειακή υγεία συχνά μπαίνει στη λίστα με όσα «θα δούμε αργότερα». Μετά τα 40, μετά τα 50, όταν οι εξετάσεις αρχίσουν να «χτυπούν καμπανάκι». Νέα μελέτη, όμως, δείχνει ότι τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια μπορεί να εμφανίζονται πολύ νωρίτερα.
Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 1.283 νεαρούς ενήλικες στις ΗΠΑ, με μέση ηλικία τα 23 έτη. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο Circulation: Population Health and Outcomes και εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην καρδιαγγειακή – νεφρική – μεταβολική υγεία και σε πρώιμες ενδείξεις βλάβης στις αρτηρίες.
Αυτό που ξεχώρισε ήταν ότι μόνο το 20,7% δεν εμφάνιζε παράγοντες κινδύνου. Αντίθετα, περίπου 8 στους 10 ταξινομήθηκαν σε κάποιο στάδιο του καρδιαγγειακού-νεφρικού-μεταβολικού συνδρόμου, γνωστού ως CKM.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 1.283 νεαρούς ενήλικες στις ΗΠΑ, με μέση ηλικία τα 23 έτη. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο Circulation: Population Health and Outcomes και εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην καρδιαγγειακή – νεφρική – μεταβολική υγεία και σε πρώιμες ενδείξεις βλάβης στις αρτηρίες.
Αυτό που ξεχώρισε ήταν ότι μόνο το 20,7% δεν εμφάνιζε παράγοντες κινδύνου. Αντίθετα, περίπου 8 στους 10 ταξινομήθηκαν σε κάποιο στάδιο του καρδιαγγειακού-νεφρικού-μεταβολικού συνδρόμου, γνωστού ως CKM.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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