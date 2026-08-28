Με καρδιακά και μεταβολικά νοσήματα το 80% των 20χρονων – Έρευνα αποκαλύπτει

Μελέτη σε νεαρούς ενήλικες έδειξε ότι 8 στους 10 ήδη εμφάνιζαν παράγοντες καρδιαγγειακού, νεφρικού ή μεταβολικού κινδύνου - Τι είναι το σύνδρομο CKM που αφορά (και) τους 20χρονους