Κοριοί: Η καλοκαιρινή απειλή που κρύβεται σε κρεβάτια και βαλίτσες – Έρευνα τους συνδέει με το ανθεκτικό βακτήριο MRSA

Οι κοριοί εξαπλώνονται, γίνονται πιο ανθεκτικοί στα εντομοκτόνα και ένα νέο εύρημα εγείρει ερωτήματα για πιθανή μετάδοση του ανθεκτικού μικροβίου MRSA – Πώς θα τους εντοπίσετε και τι πρέπει να κάνετε μετά τις διακοπές