Κοριοί: Η καλοκαιρινή απειλή που κρύβεται σε κρεβάτια και βαλίτσες – Έρευνα τους συνδέει με το ανθεκτικό βακτήριο MRSA
Κοριοί: Η καλοκαιρινή απειλή που κρύβεται σε κρεβάτια και βαλίτσες – Έρευνα τους συνδέει με το ανθεκτικό βακτήριο MRSA
Οι κοριοί εξαπλώνονται, γίνονται πιο ανθεκτικοί στα εντομοκτόνα και ένα νέο εύρημα εγείρει ερωτήματα για πιθανή μετάδοση του ανθεκτικού μικροβίου MRSA – Πώς θα τους εντοπίσετε και τι πρέπει να κάνετε μετά τις διακοπές
Μικροσκοπικοί, εξαιρετικά επίμονοι και με μία ιδιαίτερα δυσάρεστη συνήθεια: Κρύβονται όσο υπάρχει φως και εμφανίζονται τη νύχτα για να τραφούν με ανθρώπινο αίμα. Οι κοριοί επιστρέφουν δυναμικά και οι προσβολές αυξάνονται, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι, την εποχή που το πρόβλημα συνήθως κορυφώνεται.
Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον στα τσιμπήματα, τη φαγούρα και τις άγρυπνες νύχτες. Ένα πειραματικό εύρημα έχει ανοίξει μία νέα επιστημονική συζήτηση: Μπορούν οι κοριοί να μεταφέρουν το MRSA, ένα βακτήριο ανθεκτικό σε αρκετά αντιβιοτικά;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον στα τσιμπήματα, τη φαγούρα και τις άγρυπνες νύχτες. Ένα πειραματικό εύρημα έχει ανοίξει μία νέα επιστημονική συζήτηση: Μπορούν οι κοριοί να μεταφέρουν το MRSA, ένα βακτήριο ανθεκτικό σε αρκετά αντιβιοτικά;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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