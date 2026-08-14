Ποια είναι η καλύτερη ώρα να φάμε βραδινό για να χάσουμε βάρος και να ελέγξουμε το σάκχαρο
YGEIAMOU.GR
Βραδινό βραδινό γεύμα

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να φάμε βραδινό για να χάσουμε βάρος και να ελέγξουμε το σάκχαρο

Όταν μιλάμε για υγιεινή διατροφή, δεν μετράει μόνο τι τρώμε, αλλά και το πότε - Η ώρα του βραδινού φαίνεται να επηρεάζει τον μεταβολισμό, το βάρος και τη ρύθμιση του σακχάρου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να φάμε βραδινό για να χάσουμε βάρος και να ελέγξουμε το σάκχαρο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
«Πρωινό σαν βασιλιάς, μεσημεριανό σαν πρίγκιπας, βραδινό σαν φτωχός». Το παλιό ρητό ακούγεται σχεδόν παλιομοδίτικο. Κι όμως, η επιστήμη αρχίζει να του δίνει νέα σημασία.

Όπως γράφει η Melissa Hogenboom στο BBC, η υγιεινή διατροφή δεν είναι μόνο θέμα συστατικών, θερμίδων ή ποιότητας. Είναι και θέμα χρόνου. Το πότε τρώμε επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα διαχειρίζεται το ίδιο ακριβώς φαγητό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης