Ποια είναι η καλύτερη ώρα να φάμε βραδινό για να χάσουμε βάρος και να ελέγξουμε το σάκχαρο

Όταν μιλάμε για υγιεινή διατροφή, δεν μετράει μόνο τι τρώμε, αλλά και το πότε - Η ώρα του βραδινού φαίνεται να επηρεάζει τον μεταβολισμό, το βάρος και τη ρύθμιση του σακχάρου