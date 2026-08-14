Ποια είναι η καλύτερη ώρα να φάμε βραδινό για να χάσουμε βάρος και να ελέγξουμε το σάκχαρο
Ποια είναι η καλύτερη ώρα να φάμε βραδινό για να χάσουμε βάρος και να ελέγξουμε το σάκχαρο
Όταν μιλάμε για υγιεινή διατροφή, δεν μετράει μόνο τι τρώμε, αλλά και το πότε - Η ώρα του βραδινού φαίνεται να επηρεάζει τον μεταβολισμό, το βάρος και τη ρύθμιση του σακχάρου
«Πρωινό σαν βασιλιάς, μεσημεριανό σαν πρίγκιπας, βραδινό σαν φτωχός». Το παλιό ρητό ακούγεται σχεδόν παλιομοδίτικο. Κι όμως, η επιστήμη αρχίζει να του δίνει νέα σημασία.
Όπως γράφει η Melissa Hogenboom στο BBC, η υγιεινή διατροφή δεν είναι μόνο θέμα συστατικών, θερμίδων ή ποιότητας. Είναι και θέμα χρόνου. Το πότε τρώμε επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα διαχειρίζεται το ίδιο ακριβώς φαγητό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως γράφει η Melissa Hogenboom στο BBC, η υγιεινή διατροφή δεν είναι μόνο θέμα συστατικών, θερμίδων ή ποιότητας. Είναι και θέμα χρόνου. Το πότε τρώμε επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα διαχειρίζεται το ίδιο ακριβώς φαγητό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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