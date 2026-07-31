Οδηγός προστασίας των αναπνευστικών συσκευών για ασφαλείς καλοκαιρινές διακοπές

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο τον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν καθημερινά οι αναπνευστικοί ασθενείς