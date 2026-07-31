Οδηγός προστασίας των αναπνευστικών συσκευών για ασφαλείς καλοκαιρινές διακοπές
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Αναπνευστικά νοσήματα Καλοκαίρι Καλοκαιρινές διακοπές Σταματούλα Τσικρικά

Οδηγός προστασίας των αναπνευστικών συσκευών για ασφαλείς καλοκαιρινές διακοπές

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο τον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν καθημερινά οι αναπνευστικοί ασθενείς

Οδηγός προστασίας των αναπνευστικών συσκευών για ασφαλείς καλοκαιρινές διακοπές
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πνευμονολόγος – φυματιολόγος, ΤΕΠ νοσοκομείου «Σωτηρία», μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής

Το καλοκαίρι αποτελεί μια περίοδο η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία και οι πυρκαγιές δύναται να επηρεάσουν σημαντικά τα κλινικά συμπτώματα τους και να επιβαρύνουν την αναπνευστική λειτουργία.

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ygeiamou.gr team
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