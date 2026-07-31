Τι κερδίζουν οι έφηβοι που δεν παραλείπουν το πρωινό – Γιατί οι πρωτεΐνες κάνουν τη διαφορά
Τι κερδίζουν οι έφηβοι που δεν παραλείπουν το πρωινό – Γιατί οι πρωτεΐνες κάνουν τη διαφορά
Νέα μελέτη δείχνει ότι οι έφηβοι που τρώνε πρωινό προσλαμβάνουν περισσότερα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και καταναλώνουν λιγότερα γλυκά μέσα στην ημέρα. Ακόμη μεγαλύτερα φαίνεται να είναι τα οφέλη όταν το πρώτο γεύμα περιέχει αρκετή πρωτεΐνη
Μια απλή αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα των εφήβων μπορεί να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα της διατροφής τους. Ποια είναι αυτή; Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Nutrition, αρκεί απλώς να προσθέσουν ένα πρωινό γεύμα.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ειδικότερα, ότι οι έφηβοι που έτρωγαν πρωινό κατανάλωναν περισσότερα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, σίδηρο, ψευδάργυρο και χολίνη, ενώ ταυτόχρονα προσλάμβαναν λιγότερα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και λιπαρά αργότερα μέσα στην ημέρα. Τα οφέλη ήταν ακόμη μεγαλύτερα όταν το πρωινό περιείχε μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης.
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Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ειδικότερα, ότι οι έφηβοι που έτρωγαν πρωινό κατανάλωναν περισσότερα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, σίδηρο, ψευδάργυρο και χολίνη, ενώ ταυτόχρονα προσλάμβαναν λιγότερα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και λιπαρά αργότερα μέσα στην ημέρα. Τα οφέλη ήταν ακόμη μεγαλύτερα όταν το πρωινό περιείχε μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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