Τι κερδίζουν οι έφηβοι που δεν παραλείπουν το πρωινό – Γιατί οι πρωτεΐνες κάνουν τη διαφορά

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι έφηβοι που τρώνε πρωινό προσλαμβάνουν περισσότερα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και καταναλώνουν λιγότερα γλυκά μέσα στην ημέρα. Ακόμη μεγαλύτερα φαίνεται να είναι τα οφέλη όταν το πρώτο γεύμα περιέχει αρκετή πρωτεΐνη