Καρκίνος παχέος εντέρου: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι κάτω των 50
Καρκίνος παχέος εντέρου: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι κάτω των 50
Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερους ενήλικες ανησυχεί τους ειδικούς. Δείτε ποια συμπτώματα απαιτούν ιατρική αξιολόγηση, ακόμη και πριν από την ηλικία έναρξης του προληπτικού ελέγχου
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε νεότερους ενήλικες, αποτελώντας πλέον μία από τις βασικές αιτίες θανάτου από καρκίνο σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών. Παρ’ ότι ο προληπτικός έλεγχος για άτομα μέσου κινδύνου ξεκινά συνήθως στα 45, τα συμπτώματα μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους νωρίτερα και δεν πρέπει να αγνοούνται.
Επίμονες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, επαναλαμβανόμενη αιμορραγία από τον ορθό, ασυνήθιστα σκούρα κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους και συνεχής κόπωση μπορεί να οφείλονται σε λιγότερο σοβαρές αιτίες. Όταν, όμως, εμφανίζονται για πρώτη φορά, επανέρχονται ή δεν υποχωρούν, χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση και δεν πρέπει να αποδίδονται αυτόματα σε αιμορροΐδες, δυσκοιλιότητα ή άγχος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Επίμονες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, επαναλαμβανόμενη αιμορραγία από τον ορθό, ασυνήθιστα σκούρα κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους και συνεχής κόπωση μπορεί να οφείλονται σε λιγότερο σοβαρές αιτίες. Όταν, όμως, εμφανίζονται για πρώτη φορά, επανέρχονται ή δεν υποχωρούν, χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση και δεν πρέπει να αποδίδονται αυτόματα σε αιμορροΐδες, δυσκοιλιότητα ή άγχος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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