Καρκίνος παχέος εντέρου: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι κάτω των 50

Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερους ενήλικες ανησυχεί τους ειδικούς. Δείτε ποια συμπτώματα απαιτούν ιατρική αξιολόγηση, ακόμη και πριν από την ηλικία έναρξης του προληπτικού ελέγχου