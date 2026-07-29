Γιατί επιδεινώνεται το καλοκαίρι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Γιατί επιδεινώνεται το καλοκαίρι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Απλές αλλαγές στην καθημερινότητα, που μπορούν να περιορίσουν τις ενοχλήσεις της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης το καλοκαίρι αναλύει ο κ. Κωνσταντίνος Δελής, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος στο Metropolitan Hospital
Το καλοκαίρι, οι καθημερινές μας συνήθειες αλλάζουν. Τα γεύματα γίνονται πιο αργά, οι έξοδοι συχνότερες, η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνεται και οι ώρες χαλάρωσης στην παραλία ή μετά το φαγητό είναι περισσότερες. Για τα άτομα που πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ), οι αλλαγές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε συχνότερα επεισόδια καούρας, αναγωγών και δυσφορίας.
Αν και η ΓΟΠ δεν είναι εποχική πάθηση, ορισμένες καλοκαιρινές συνήθειες μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματά της. Ευτυχώς, με μερικές απλές αλλαγές στην καθημερινότητα, είναι δυνατόν να περιοριστούν σημαντικά οι ενοχλήσεις.
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Αν και η ΓΟΠ δεν είναι εποχική πάθηση, ορισμένες καλοκαιρινές συνήθειες μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματά της. Ευτυχώς, με μερικές απλές αλλαγές στην καθημερινότητα, είναι δυνατόν να περιοριστούν σημαντικά οι ενοχλήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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