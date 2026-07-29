Οδηγίες ΠΟΥ για την εξάλειψη ηπατίτιδας και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε έκθεσή του, παρουσιάζει την πρόοδο και τις προκλήσεις στην αντιμετώπιση του HIV, των ιογενών ηπατιτίδων και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων έως το 2030