Οδηγίες ΠΟΥ για την εξάλειψη ηπατίτιδας και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
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Ηπατίτιδα Ιός HIV Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Οδηγίες ΠΟΥ για την εξάλειψη ηπατίτιδας και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε έκθεσή του, παρουσιάζει την πρόοδο και τις προκλήσεις στην αντιμετώπιση του HIV, των ιογενών ηπατιτίδων και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων έως το 2030

Οδηγίες ΠΟΥ για την εξάλειψη ηπατίτιδας και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
ygeiamou.gr team
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρουσίασε μια νέα έκθεση που αξιολογεί την πρόοδο στην εφαρμογή των Παγκόσμιων Στρατηγικών Υγείας (Global Health Sector Strategies – GHSS) για τον ιό HIV, τις ιογενείς ηπατίτιδες και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) για την περίοδο 2022–2030.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια του 26ου Διεθνούς Συνεδρίου για το AIDS (AIDS 2026) και λίγο πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας (28 Ιουλίου), αναδεικνύει σημαντικά επιτεύγματα αλλά και επίμονες προκλήσεις στην παγκόσμια αντιμετώπιση αυτών των επιδημιών.

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ygeiamou.gr team
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