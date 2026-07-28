Ο Άργος περίμενε τον Οδυσσέα 20 χρόνια – Γιατί η ιστορία του συγκινεί ακόμη και σήμερα
Ο Άργος περίμενε τον Οδυσσέα 20 χρόνια – Γιατί η ιστορία του συγκινεί ακόμη και σήμερα
Η συνάντηση Άργου και Οδυσσέα εξακολουθεί να συγκινεί μέχρι και σημέρα όσους σπεύδουν στις κινηματογραφικές αίθουσες για την «Οδύσσεια». Τι συμβολίζει η σκηνή και τι αποκαλύπτει για τη σχέση ανθρώπων και ζώων στην αρχαιότητα; Δύο καθηγήτριες εξηγούν
Ανάμεσα στον Κύκλωπα, τις Σειρήνες, τους Λαιστρυγόνες και τις ηρωικές δοκιμασίες που σημάδεψαν το ταξίδι του πολυμήχανου Οδυσσέα στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, υπάρχει μια σκηνή που διαρκεί μόλις λίγες στιγμές, αλλά έχει συγκινήσει γενιές αναγνωστών – και πλέον θεατών – περισσότερο ίσως από κάθε άλλη. Είναι η στιγμή που ο Άργος, ο ηλικιωμένος σκύλος του Οδυσσέα, αναγνωρίζει τον αφέντη του έπειτα από είκοσι χρόνια απουσίας και λίγο αργότερα πεθαίνει.
Με αφορμή τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, δύο ειδικοί στην αρχαία ελληνική γραμματεία και τέχνη εξηγούν στο Conversation γιατί αυτή η σύντομη σκηνή παραμένει μία από τις πιο ανθρώπινες και διαχρονικές του ομηρικού έπους.
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Με αφορμή τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, δύο ειδικοί στην αρχαία ελληνική γραμματεία και τέχνη εξηγούν στο Conversation γιατί αυτή η σύντομη σκηνή παραμένει μία από τις πιο ανθρώπινες και διαχρονικές του ομηρικού έπους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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