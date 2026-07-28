Ο Άργος περίμενε τον Οδυσσέα 20 χρόνια – Γιατί η ιστορία του συγκινεί ακόμη και σήμερα

Η συνάντηση Άργου και Οδυσσέα εξακολουθεί να συγκινεί μέχρι και σημέρα όσους σπεύδουν στις κινηματογραφικές αίθουσες για την «Οδύσσεια». Τι συμβολίζει η σκηνή και τι αποκαλύπτει για τη σχέση ανθρώπων και ζώων στην αρχαιότητα; Δύο καθηγήτριες εξηγούν