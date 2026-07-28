Ηπατίτιδα: Χιλιάδες Έλληνες ζουν με τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν – Ποιοι πρέπει να εξεταστούν
Ηπατίτιδα: Χιλιάδες Έλληνες ζουν με τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν – Ποιοι πρέπει να εξεταστούν
Η ηπατίτιδα μπορεί να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Τι αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας
Με κεντρικό μήνυμα «Δεν είναι αυτό που νομίζεις… Η ηπατίτιδα δεν κάνει διακρίσεις. Μας αφορά όλους», η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος – ΕΕΜΗ υλοποιεί και φέτος μια πρωτότυπη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας, όπως έχει οριστεί η 28η Ιουλίου 2026.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει στο προσκήνιο όσα συχνά παραμένουν «αόρατα»: την ελλιπή ενημέρωση, τις παρανοήσεις γύρω από τους τρόπους μετάδοσης, το αδικαιολόγητο στίγμα, αλλά και την ανάγκη για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει στο προσκήνιο όσα συχνά παραμένουν «αόρατα»: την ελλιπή ενημέρωση, τις παρανοήσεις γύρω από τους τρόπους μετάδοσης, το αδικαιολόγητο στίγμα, αλλά και την ανάγκη για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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