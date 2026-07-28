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Ηπατίτιδα: Χιλιάδες Έλληνες ζουν με τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν – Ποιοι πρέπει να εξεταστούν
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Ηπατίτιδα Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας

Ηπατίτιδα: Χιλιάδες Έλληνες ζουν με τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν – Ποιοι πρέπει να εξεταστούν

Η ηπατίτιδα μπορεί να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Τι αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας

Ηπατίτιδα: Χιλιάδες Έλληνες ζουν με τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν – Ποιοι πρέπει να εξεταστούν
ygeiamou.gr team
Με κεντρικό μήνυμα «Δεν είναι αυτό που νομίζεις… Η ηπατίτιδα δεν κάνει διακρίσεις. Μας αφορά όλους», η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος – ΕΕΜΗ υλοποιεί και φέτος μια πρωτότυπη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας, όπως έχει οριστεί η 28η Ιουλίου 2026.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει στο προσκήνιο όσα συχνά παραμένουν «αόρατα»: την ελλιπή ενημέρωση, τις παρανοήσεις γύρω από τους τρόπους μετάδοσης, το αδικαιολόγητο στίγμα, αλλά και την ανάγκη για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία.

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ygeiamou.gr team
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