Η Ελίζαμπεθ ένιωθε ότι η ζωή της διαλυόταν – Η απρόσμενη βοήθεια που βρήκε στα βιβλία

Μετά από ένα δύσκολο διαζύγιο, η Ελίζαμπεθ βρήκε στα βιβλία την στήριξη που χρειαζόταν - Τι δείχνει η επιστήμη για τη βιβλιοθεραπεία, τα οφέλη, αλλά και τους πιθανούς κινδύνους