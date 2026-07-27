Η Ελίζαμπεθ ένιωθε ότι η ζωή της διαλυόταν – Η απρόσμενη βοήθεια που βρήκε στα βιβλία
Η Ελίζαμπεθ ένιωθε ότι η ζωή της διαλυόταν – Η απρόσμενη βοήθεια που βρήκε στα βιβλία
Μετά από ένα δύσκολο διαζύγιο, η Ελίζαμπεθ βρήκε στα βιβλία την στήριξη που χρειαζόταν - Τι δείχνει η επιστήμη για τη βιβλιοθεραπεία, τα οφέλη, αλλά και τους πιθανούς κινδύνους
Το καλοκαίρι του 2017, η Elizabeth Russell ένιωθε ότι η ζωή της διαλυόταν. Περνούσε ένα δύσκολο διαζύγιο, προσπαθούσε να στηρίξει τα δύο έφηβα παιδιά της και, ταυτόχρονα, βρισκόταν ακόμη αντιμέτωπη με την κατάθλιψη.
Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο ήταν που ανακάλυψε στο διαδίκτυο τη «δημιουργική βιβλιοθεραπεία»: την εξατομικευμένη πρόταση μυθιστορημάτων, με βάση τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και τις συναισθηματικές ανάγκες του αναγνώστη. Η βιβλιοθεραπεύτρια Ella Berthoud ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να την καθοδηγήσει. Μαζί της, συζήτησε για τη ζωή της, τη ρώτησε τι της άρεσε να διαβάζει και της πρότεινε βιβλία με ήρωες που βρίσκονταν αντιμέτωποι με δύσκολες σχέσεις και αποφάσεις γύρω από τον γάμο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο ήταν που ανακάλυψε στο διαδίκτυο τη «δημιουργική βιβλιοθεραπεία»: την εξατομικευμένη πρόταση μυθιστορημάτων, με βάση τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και τις συναισθηματικές ανάγκες του αναγνώστη. Η βιβλιοθεραπεύτρια Ella Berthoud ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να την καθοδηγήσει. Μαζί της, συζήτησε για τη ζωή της, τη ρώτησε τι της άρεσε να διαβάζει και της πρότεινε βιβλία με ήρωες που βρίσκονταν αντιμέτωποι με δύσκολες σχέσεις και αποφάσεις γύρω από τον γάμο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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