Η κατάχρηση αντιβιοτικών σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία – Έρευνα σε 186 χώρες αποκαλύπτει

Σχεδόν όλες οι χώρες υπερκαταναλώνουν ισχυρά αντιβιοτικά που τροφοδοτούν τη μικροβιακή αντοχή, ενώ οι ασθενείς στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου στερούνται πρόσβασης σε θεραπείες