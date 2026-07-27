Η κατάχρηση αντιβιοτικών σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία – Έρευνα σε 186 χώρες αποκαλύπτει
Η κατάχρηση αντιβιοτικών σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία – Έρευνα σε 186 χώρες αποκαλύπτει
Σχεδόν όλες οι χώρες υπερκαταναλώνουν ισχυρά αντιβιοτικά που τροφοδοτούν τη μικροβιακή αντοχή, ενώ οι ασθενείς στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου στερούνται πρόσβασης σε θεραπείες
Η υπερ – πρόσληψη των πιο ισχυρών αντιβιοτικών εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν σοβαρές λοιμώξεις. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από μεγάλη διεθνή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Public Health, η οποία ανέλυσε δεδομένα από 186 χώρες και περιοχές του κόσμου.
Οι ερευνητές ανέπτυξαν για πρώτη φορά ένα μοντέλο που υπολογίζει πόσα και ποια αντιβιοτικά χρειάζεται πραγματικά κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο των λοιμώξεων, την αντοχή των μικροβίων και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά κάθε πληθυσμού. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι κυβερνήσεις να περιορίσουν την άσκοπη λήψη αντιβιοτικών, χωρίς όμως να στερηθούν οι ασθενείς τις απαραίτητες θεραπείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές ανέπτυξαν για πρώτη φορά ένα μοντέλο που υπολογίζει πόσα και ποια αντιβιοτικά χρειάζεται πραγματικά κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο των λοιμώξεων, την αντοχή των μικροβίων και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά κάθε πληθυσμού. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι κυβερνήσεις να περιορίσουν την άσκοπη λήψη αντιβιοτικών, χωρίς όμως να στερηθούν οι ασθενείς τις απαραίτητες θεραπείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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