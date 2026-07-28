Γονείς: 4 τρόποι να τους πάρετε το κινητό χωρίς ξεσπάσματα και κλάματα
YGEIAMOU.GR
Tantrum Οθόνες

Γονείς: 4 τρόποι να τους πάρετε το κινητό χωρίς ξεσπάσματα και κλάματα

Οι έντονες αντιδράσεις όταν έρχεται η ώρα να κλείσει η οθόνη είναι μια καθημερινή πρόκληση για πολλές οικογένειες. Γιατί συμβαίνουν, ποιος είναι ο ρόλος του ψηφιακού σχεδιασμού και ποιες πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να περιορίσουν τις συγκρούσεις;

Γονείς: 4 τρόποι να τους πάρετε το κινητό χωρίς ξεσπάσματα και κλάματα
Μαρία Κοτοπούλη
«Άλλα 5 λεπτά!». «Δεν τελείωσα ακόμα!». Ένας μικρός… εμφύλιος ξεσπάει σε κάθε σπίτι με μικρά παιδιά, όταν ο γονιός προσπαθήσει να αποσπάσει το κινητό ή το τάμπλετ από τα χέρια του. Είναι, μάλιστα, τόσο συχνά αυτά τα ξεσπάσματα που πλέον έχουν και ονομασία: «τεχνο-ξεσπάσματα» ή αλλιώς techno-tantrums.

Η δυσκολία αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη ορίων ή στη συμπεριφορά του παιδιού. «Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα παιδιά να απομακρυνθούν από μια οθόνη, επειδή το ψηφιακό περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί για να είναι ελκυστικό» εξηγεί ο Steven Howard, Ανώτερος Ακαδημαϊκός Ερευνητής στην Ανάπτυξη και Εκπαίδευση του Παιδιού στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

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Μαρία Κοτοπούλη
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