Γονείς: 4 τρόποι να τους πάρετε το κινητό χωρίς ξεσπάσματα και κλάματα

Οι έντονες αντιδράσεις όταν έρχεται η ώρα να κλείσει η οθόνη είναι μια καθημερινή πρόκληση για πολλές οικογένειες. Γιατί συμβαίνουν, ποιος είναι ο ρόλος του ψηφιακού σχεδιασμού και ποιες πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να περιορίσουν τις συγκρούσεις;