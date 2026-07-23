Σχέσεις: Μήπως το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η απουσία σεξ; Τι απομακρύνει τα ζευγάρια
Σχέσεις: Μήπως το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η απουσία σεξ; Τι απομακρύνει τα ζευγάρια
Πίσω από την έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας κρύβονται τις περισσότερες φορές βαθύτερα συναισθηματικά προβλήματα. Δύο ειδικοί στις σχέσεις αναλύουν ποιο είναι το θεμέλιο της οικειότητας
Η Maya και ο Connor ήταν από εκείνα τα ζευγάρια που οι φίλοι τους ζήλευαν. Ήταν ταυτόχρονα οι καλύτεροι φίλοι και εραστές, περνούσαν χρόνο μαζί, γελούσαν αρκετά και η σωματική οικειότητα αποτελούσε μια φυσική συνέχεια της σχέσης τους. Όμως, με τα χρόνια, οι απαιτήσεις της δουλειάς, η άφιξη δύο παιδιών και η καθημερινότητα άρχισαν να αφήνουν όλο και λιγότερο χώρο για τους ίδιους.
Στην αρχή δεν το πρόσεξαν. Οι συζητήσεις λιγόστεψαν, οι στιγμές τρυφερότητας έγιναν πιο σπάνιες και η κούραση κυριάρχησε. Όταν, όμως, οι μήνες άρχισαν να περνούν χωρίς σεξουαλική επαφή, οι διαφωνίες τους κατέληγαν σχεδόν πάντα στο ίδιο σημείο. Εκείνος ένιωθε ότι δεν τον επιθυμούσε πια. Εκείνη αισθανόταν πως το σεξ είχε μετατραπεί σε ακόμη μία υποχρέωση μέσα σε μια ήδη εξαντλητική ημέρα.
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Στην αρχή δεν το πρόσεξαν. Οι συζητήσεις λιγόστεψαν, οι στιγμές τρυφερότητας έγιναν πιο σπάνιες και η κούραση κυριάρχησε. Όταν, όμως, οι μήνες άρχισαν να περνούν χωρίς σεξουαλική επαφή, οι διαφωνίες τους κατέληγαν σχεδόν πάντα στο ίδιο σημείο. Εκείνος ένιωθε ότι δεν τον επιθυμούσε πια. Εκείνη αισθανόταν πως το σεξ είχε μετατραπεί σε ακόμη μία υποχρέωση μέσα σε μια ήδη εξαντλητική ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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