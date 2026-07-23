Σχέσεις: Μήπως το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η απουσία σεξ; Τι απομακρύνει τα ζευγάρια

Πίσω από την έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας κρύβονται τις περισσότερες φορές βαθύτερα συναισθηματικά προβλήματα. Δύο ειδικοί στις σχέσεις αναλύουν ποιο είναι το θεμέλιο της οικειότητας