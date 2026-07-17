Ουρολοιμώξεις: Αποφύγετε τα λάθη που αυξάνουν τον κίνδυνο το καλοκαίρι
Ουρολοιμώξεις: Αποφύγετε τα λάθη που αυξάνουν τον κίνδυνο το καλοκαίρι
Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν προκαλούν από μόνες τους ουρολοίμωξη, αλλά ορισμένες καλοκαιρινές συνήθειες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο - Ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ουρολόγος στο Metropolitan Hospital, παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τις διακοπές, τη θάλασσα και τις υψηλές θερμοκρασίες. Για πολλούς ανθρώπους, όμως, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, η εποχή αυτή συνοδεύεται από συχνότερα επεισόδια ουρολοίμωξης. Αν και οι ουρολοιμώξεις μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, ορισμένες συνήθειες που σχετίζονται με το καλοκαίρι, όπως η ανεπαρκής ενυδάτωση, η παρατεταμένη παραμονή με βρεγμένο μαγιό και η καθυστέρηση της ούρησης, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.
Η σωστή ενημέρωση και η υιοθέτηση απλών μέτρων πρόληψης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κινδύνου, ώστε οι καλοκαιρινές διακοπές να κυλήσουν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.
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Η σωστή ενημέρωση και η υιοθέτηση απλών μέτρων πρόληψης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κινδύνου, ώστε οι καλοκαιρινές διακοπές να κυλήσουν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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