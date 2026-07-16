Με ποια κριτήρια επιλέγουμε φίλους; H Bιολογία έχει τη δική της εξήγηση

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι επιλογές στις φιλικές σχέσεις μας μπορεί να επηρεάζονται όχι μόνο από τη χημεία και τα κοινά ενδιαφέροντα αλλά και από βαθύτερες εξελικτικές προτιμήσεις