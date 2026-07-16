Με ποια κριτήρια επιλέγουμε φίλους; H Bιολογία έχει τη δική της εξήγηση
Με ποια κριτήρια επιλέγουμε φίλους; H Bιολογία έχει τη δική της εξήγηση
Νέα μελέτη δείχνει ότι οι επιλογές στις φιλικές σχέσεις μας μπορεί να επηρεάζονται όχι μόνο από τη χημεία και τα κοινά ενδιαφέροντα αλλά και από βαθύτερες εξελικτικές προτιμήσεις
Τι μας κάνει να θέλουμε κάποιον για φίλο; Η πιο προφανής απάντηση είναι ότι επιλέγουμε ανθρώπους με τους οποίους ταιριάζουμε: ευγενικούς, έξυπνους, υποστηρικτικούς, κοινωνικούς ή/ και με κοινά ενδιαφέροντα.
Μια νέα ανάλυση, όμως, που δημοσιεύθηκε στο Evolution and Human Behavior, δείχνει ότι οι προτιμήσεις μας στη φιλία μπορεί να είναι πιο βαθιές από όσο νομίζουμε.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν επιλέγουμε φίλους του ίδιου φύλου, ενδέχεται να επηρεαζόμαστε και από χαρακτηριστικά που στο περιβάλλον των προγόνων μας θα έκαναν κάποιον… καλό συνεργάτη: ικανό να προσφέρει βοήθεια, να μοιραστεί πόρους, να στηρίξει την ομάδα και να συμβάλει στην επιβίωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα ανάλυση, όμως, που δημοσιεύθηκε στο Evolution and Human Behavior, δείχνει ότι οι προτιμήσεις μας στη φιλία μπορεί να είναι πιο βαθιές από όσο νομίζουμε.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν επιλέγουμε φίλους του ίδιου φύλου, ενδέχεται να επηρεαζόμαστε και από χαρακτηριστικά που στο περιβάλλον των προγόνων μας θα έκαναν κάποιον… καλό συνεργάτη: ικανό να προσφέρει βοήθεια, να μοιραστεί πόρους, να στηρίξει την ομάδα και να συμβάλει στην επιβίωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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