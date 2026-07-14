Ελιξίριο αντιγήρανσης που νικά τη φωτογήρανση το μέλι ανθέων – Τι έδειξε νεότερη μελέτη
YGEIAMOU.GR
Μέλι Φωτογήρανση

Ελιξίριο αντιγήρανσης που νικά τη φωτογήρανση το μέλι ανθέων – Τι έδειξε νεότερη μελέτη

Το μέλι φαίνεται να αναδεικνύεται σε έναν φυσικό σύμμαχο για την προστασία του δέρματος από τη φθορά που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία

Ελιξίριο αντιγήρανσης που νικά τη φωτογήρανση το μέλι ανθέων – Τι έδειξε νεότερη μελέτη
ygeiamou.gr team
Το μέλι ανθέων δεν γλυκίζει μόνο το γιαούρτι αλλά μπορεί και να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο κατά της φωτογήρανσης. Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι διαθέτει ενδιαφέρουσες ιδιότητες που ενισχύουν την άμυνα των κυττάρων απέναντι στο στρες και την πρόωρη γήρανση που συνδέονται με την υπεριώδη ακτινοβολία.

Το μέλι χρησιμοποιείται ήδη σε ιατρικά προϊόντα, όπως επιθέματα, gel και αλοιφές για εγκαύματα και δύσκολα επουλώσιμα τραύματα, χάρη στις αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις και επουλωτικές του ιδιότητες. Παρότι τα ευρήματα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενδέχεται στο μέλλον να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων καλλυντικών ή ιατρικών σκευασμάτων.

Πώς εξετάστηκε η δράση του μελιού

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ygeiamou.gr team
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