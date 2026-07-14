Ελιξίριο αντιγήρανσης που νικά τη φωτογήρανση το μέλι ανθέων – Τι έδειξε νεότερη μελέτη

Το μέλι ανθέων δεν γλυκίζει μόνο το γιαούρτι αλλά μπορεί και να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο κατά της φωτογήρανσης. Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότιπου συνδέονται με την υπεριώδη ακτινοβολία.Το μέλι χρησιμοποιείται ήδη σε ιατρικά προϊόντα, όπως επιθέματα, gel και αλοιφές για εγκαύματα και δύσκολα επουλώσιμα τραύματα, χάρη στις αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις και επουλωτικές του ιδιότητες. Παρότι τα ευρήματα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενδέχεται στο μέλλον να αξιοποιηθούν για τηνΔιαβάστε περισσότερα στο