Τι είναι η δερματίτιδα ακράτειας ούρων και πώς μπορούμε να την προλάβουμε

Στο 12ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον χειρουργό-ουρολόγο και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, κ. Κώστα Σπυρόπουλο να εξηγεί τι είναι η δερματίτιδα ακράτειας ούρων, πώς την αναγνωρίζουμε και πώς την αντιμετωπίζουμε