Τι είναι η δερματίτιδα ακράτειας ούρων και πώς μπορούμε να την προλάβουμε
Τι είναι η δερματίτιδα ακράτειας ούρων και πώς μπορούμε να την προλάβουμε
Στο 12ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον χειρουργό-ουρολόγο και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, κ. Κώστα Σπυρόπουλο να εξηγεί τι είναι η δερματίτιδα ακράτειας ούρων, πώς την αναγνωρίζουμε και πώς την αντιμετωπίζουμε
Τι είναι η δερματίτιδα ακράτειας ούρων; Έχει σχέση με τις κατακλίσεις και πώς διαχωρίζουμε τις δύο καταστάσεις υγείας;
Ο Χειρουργός – Ουρολόγος και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, κ. Κώστας Σπυρόπουλος, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την δερματίτιδα ακράτειας ούρων, τα συμπτώματα αλλά και τις πρακτικές αντιμετώπισής της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Χειρουργός – Ουρολόγος και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, κ. Κώστας Σπυρόπουλος, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την δερματίτιδα ακράτειας ούρων, τα συμπτώματα αλλά και τις πρακτικές αντιμετώπισής της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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