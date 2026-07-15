Διαβήτης – Παχυσαρκία: Έρχονται νέα φάρμακα τριπλής δράσης που θα μας κάνουν να «ξεχάσουμε» τα GLP-1
Διαβήτης – Παχυσαρκία: Έρχονται νέα φάρμακα τριπλής δράσης που θα μας κάνουν να «ξεχάσουμε» τα GLP-1
Το πειραματικό ενέσιμο φάρμακο χορηγείται μία φορά την εβδομάδα και, σε μελέτη Φάσης 3, οδήγησε (και) σε σημαντική απώλεια βάρους
Ένα νέο πειραματικό φάρμακο για τον διαβήτη τύπου 2 έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μεγάλη κλινική δοκιμή Φάσης 3, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet. Η ρετατρουτίδη, μια ενέσιμη θεραπεία που χορηγείται μία φορά την εβδομάδα, μείωσε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και οδήγησε σε σημαντική απώλεια βάρους.
Στη μελέτη TRANSCEND-T2D-1 συμμετείχαν 537 άτομα από 48 κέντρα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Ινδία. Όλοι είχαν διαβήτη τύπου 2 που δεν ρυθμιζόταν επαρκώς μόνο με διατροφή και άσκηση και δεν λάμβαναν άλλη αντιδιαβητική αγωγή. Για 40 εβδομάδες, τους χορηγήθηκε είτε ρετατρουτίδη σε τρεις διαφορετικές δόσεις είτε εικονικό φάρμακο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στη μελέτη TRANSCEND-T2D-1 συμμετείχαν 537 άτομα από 48 κέντρα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Ινδία. Όλοι είχαν διαβήτη τύπου 2 που δεν ρυθμιζόταν επαρκώς μόνο με διατροφή και άσκηση και δεν λάμβαναν άλλη αντιδιαβητική αγωγή. Για 40 εβδομάδες, τους χορηγήθηκε είτε ρετατρουτίδη σε τρεις διαφορετικές δόσεις είτε εικονικό φάρμακο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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