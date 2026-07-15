Πολυανθεκτικά βακτήρια σε νοσοκομεία, μικροπλαστικά και φυτοφάρμακα οι 3 μεγάλες ανησυχίες των Ελλήνων
Πολυανθεκτικά βακτήρια σε νοσοκομεία, μικροπλαστικά και φυτοφάρμακα οι 3 μεγάλες ανησυχίες των Ελλήνων
Οι φόβοι για τη δημόσια υγεία υπερισχύουν της ανησυχίας για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα στοιχεία πανελλαδικής έρευνας για τις αντιλήψεις των πολιτών γύρω από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παρότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της μελέτης, οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι φόβοι των Ελλήνων συνδέονται με άλλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την καθημερινότητά τους.
Στην κορυφή βρίσκεται η ακρίβεια, η οποία προβληματίζει αρκετά ή πολύ το 81% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν τα πολυανθεκτικά βακτήρια στα νοσοκομεία με 78%, τα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα και στο νερό με 77% και τα μικροπλαστικά με 74%. Αντίθετα, έντονη ανησυχία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εκφράζει το 31% των πολιτών.
Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026 σε συνεργασία με τη Metron Analysis. Συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ενηλίκων από ολόκληρη την Ελλάδα, με στόχο να καταγραφούν οι αντιλήψεις, οι προβληματισμοί και οι ανάγκες ενημέρωσης του κοινού.
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Στην κορυφή βρίσκεται η ακρίβεια, η οποία προβληματίζει αρκετά ή πολύ το 81% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν τα πολυανθεκτικά βακτήρια στα νοσοκομεία με 78%, τα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα και στο νερό με 77% και τα μικροπλαστικά με 74%. Αντίθετα, έντονη ανησυχία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εκφράζει το 31% των πολιτών.
Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026 σε συνεργασία με τη Metron Analysis. Συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ενηλίκων από ολόκληρη την Ελλάδα, με στόχο να καταγραφούν οι αντιλήψεις, οι προβληματισμοί και οι ανάγκες ενημέρωσης του κοινού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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