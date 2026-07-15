Πολυανθεκτικά βακτήρια σε νοσοκομεία, μικροπλαστικά και φυτοφάρμακα οι 3 μεγάλες ανησυχίες των Ελλήνων

Οι φόβοι για τη δημόσια υγεία υπερισχύουν της ανησυχίας για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα