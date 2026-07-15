4 στους 10 γυρίζουν την πλάτη στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι έχει συμβεί
4 στους 10 γυρίζουν την πλάτη στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι έχει συμβεί
Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εισχωρεί όλο και περισσότερο στην εργασία και στην καθημερινότητα, νέα βρετανική έρευνα καταγράφει αυξανόμενη επιφυλακτικότητα
Η οθόνη είναι ανοιχτή και ο κέρσορας αναβοσβήνει, περιμένοντας την επόμενη εντολή. Ο χρήστης, όμως, διστάζει. Αντί να απευθυνθεί ξανά σε ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, κλείνει το παράθυρο και συνεχίζει μόνος του. Η εικόνα αυτή φαίνεται να γίνεται ολοένα συχνότερη, καθώς περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να περιορίσουν ή ακόμη και να απορρίψουν τη χρήση εφαρμογών AI.
Η τάση αυτή αποτυπώνεται στη νέα κθεση του Digital Futures Institute του King’s College London και του Responsible AI UK, όπου σύμφωνα με τα ευρήματα περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα πολίτες περιορίζουν σκόπιμα τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η έκθεση «AI: the growing UK pushback» δείχνει ότι το 42% των ερωτηθέντων μειώνει συνειδητά την έκθεσή του σε εργαλεία AI, κυρίως εξαιτίας ανησυχιών για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Ανάμεσά τους βρίσκονται ακόμη και άτομα που δηλώνουν συνολικά θετικά απέναντι στην τεχνολογία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η τάση αυτή αποτυπώνεται στη νέα κθεση του Digital Futures Institute του King’s College London και του Responsible AI UK, όπου σύμφωνα με τα ευρήματα περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα πολίτες περιορίζουν σκόπιμα τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η έκθεση «AI: the growing UK pushback» δείχνει ότι το 42% των ερωτηθέντων μειώνει συνειδητά την έκθεσή του σε εργαλεία AI, κυρίως εξαιτίας ανησυχιών για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Ανάμεσά τους βρίσκονται ακόμη και άτομα που δηλώνουν συνολικά θετικά απέναντι στην τεχνολογία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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