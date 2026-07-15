Γιατί στον καύσωνα αυξάνονται οι νοσηλείες ψυχικής υγείας – Μελέτη σε 4 χώρες απαντά
Γιατί στον καύσωνα αυξάνονται οι νοσηλείες ψυχικής υγείας – Μελέτη σε 4 χώρες απαντά
Μεγάλη πολυεθνική μελέτη σε περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια νοσηλείες δείχνει ότι οι παρατεταμένοι καύσωνες συνδέονται με αυξημένη πίεση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Οι καύσωνες δεν επιβαρύνουν μόνο την καρδιά, τους πνεύμονες ή τον οργανισμό συνολικά. Φαίνεται ότι αφήνουν αποτύπωμα και στην ψυχική υγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο νοσηλείας για ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές.
Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Health ανέλυσε περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια νοσηλείες σε 852 περιοχές τεσσάρων χωρών – Βραζιλίας, Καναδά, Χιλής και Νέας Ζηλανδίας – την περίοδο 2000-2019. Οι ερευνητές εστίασαν αποκλειστικά στη θερμή περίοδο του έτους και εξέτασαν τι συμβαίνει όταν η ακραία ζέστη δεν διαρκεί μία μόνο ημέρα, αλλά επιμένει.
Στη βασική ανάλυση, ως καύσωνας ορίστηκε μια περίοδος τουλάχιστον τεσσάρων συνεχόμενων ημερών κατά την οποία η μέση ημερήσια θερμοκρασία ξεπερνούσε το 97,5ο εκατοστημόριο για κάθε περιοχή. Με αυτόν τον ορισμό, ο κίνδυνος νοσηλείας για ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές αυξήθηκε κατά 5,6% συνολικά από την ημέρα έναρξης έως και τις επόμενες οκτώ ημέρες.
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Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Health ανέλυσε περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια νοσηλείες σε 852 περιοχές τεσσάρων χωρών – Βραζιλίας, Καναδά, Χιλής και Νέας Ζηλανδίας – την περίοδο 2000-2019. Οι ερευνητές εστίασαν αποκλειστικά στη θερμή περίοδο του έτους και εξέτασαν τι συμβαίνει όταν η ακραία ζέστη δεν διαρκεί μία μόνο ημέρα, αλλά επιμένει.
Στη βασική ανάλυση, ως καύσωνας ορίστηκε μια περίοδος τουλάχιστον τεσσάρων συνεχόμενων ημερών κατά την οποία η μέση ημερήσια θερμοκρασία ξεπερνούσε το 97,5ο εκατοστημόριο για κάθε περιοχή. Με αυτόν τον ορισμό, ο κίνδυνος νοσηλείας για ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές αυξήθηκε κατά 5,6% συνολικά από την ημέρα έναρξης έως και τις επόμενες οκτώ ημέρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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