Γιατί στον καύσωνα αυξάνονται οι νοσηλείες ψυχικής υγείας – Μελέτη σε 4 χώρες απαντά

Μεγάλη πολυεθνική μελέτη σε περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια νοσηλείες δείχνει ότι οι παρατεταμένοι καύσωνες συνδέονται με αυξημένη πίεση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας