PET/CT: Η σύγχρονη εξέταση που δείχνει «πού είναι» ο όγκος και «πως συμπεριφέρεται»

Δεν αρκεί πλέον να γνωρίζουμε μόνο αν υπάρχει ένας όγκος και πόσο μεγάλος είναι.Χρειάζεται να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται, πόσο ενεργός είναι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ποιον μοριακό στόχο εκφράζει. Εκεί ακριβώς έρχεται τοδεν δείχνει μόνο την ανατομία, αλλά και τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου.Το PET/CT συνδυάζει δύο πληροφορίες σε μία εξέταση. Η αξονική τομογραφία δείχνει με ακρίβεια τη θέση των οργάνων και των αλλοιώσεων.Διαβάστε περισσότερα στο