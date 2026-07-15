PET/CT: Η σύγχρονη εξέταση που δείχνει «πού είναι» ο όγκος και «πως συμπεριφέρεται»
PET/CT: Η σύγχρονη εξέταση που δείχνει «πού είναι» ο όγκος και «πως συμπεριφέρεται»
Η σύγχρονη απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς να εντοπίσουν τη νόσο, να δουν αν η θεραπεία λειτουργεί και να επιλέξουν πιο στοχευμένη φροντίδα για κάθε ασθενή - Ο κ. Θεόδωρος Πιπίκος, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής & PET/CT, ΥΓΕΙΑ, εξηγεί
Η αντιμετώπιση του καρκίνου έχει αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί πλέον να γνωρίζουμε μόνο αν υπάρχει ένας όγκος και πόσο μεγάλος είναι.
Χρειάζεται να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται, πόσο ενεργός είναι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ποιον μοριακό στόχο εκφράζει. Εκεί ακριβώς έρχεται το PET/CT: δεν δείχνει μόνο την ανατομία, αλλά και τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου.
Τι προσφέρει το PET/CT
Το PET/CT συνδυάζει δύο πληροφορίες σε μία εξέταση. Η αξονική τομογραφία δείχνει με ακρίβεια τη θέση των οργάνων και των αλλοιώσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Χρειάζεται να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται, πόσο ενεργός είναι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ποιον μοριακό στόχο εκφράζει. Εκεί ακριβώς έρχεται το PET/CT: δεν δείχνει μόνο την ανατομία, αλλά και τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου.
Τι προσφέρει το PET/CT
Το PET/CT συνδυάζει δύο πληροφορίες σε μία εξέταση. Η αξονική τομογραφία δείχνει με ακρίβεια τη θέση των οργάνων και των αλλοιώσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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