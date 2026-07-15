Ημικρανία: Ο βελονισμός στο αυτί προσφέρει ανακούφιση – Τι δείχνει νέα μελέτη

Μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη σε 68 γυναίκες με χρόνια ημικρανία έδειξε μείωση του πόνου και της επιβάρυνσης στην καθημερινότητα με τον ωτοβελονισμό