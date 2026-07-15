Ημικρανία: Ο βελονισμός στο αυτί προσφέρει ανακούφιση – Τι δείχνει νέα μελέτη
Ημικρανία: Ο βελονισμός στο αυτί προσφέρει ανακούφιση – Τι δείχνει νέα μελέτη
Μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη σε 68 γυναίκες με χρόνια ημικρανία έδειξε μείωση του πόνου και της επιβάρυνσης στην καθημερινότητα με τον ωτοβελονισμό
Ο ωτοβελονισμός μπορεί να έχει μια θέση ως συμπληρωματική προσέγγιση στη χρόνια ημικρανία, δείχνουν προκαταρκτικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο FENS Forum 2026, το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Νευροεπιστημονικών Εταιρειών.
Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Σάντα Καταρίνα στη Βραζιλία και περιέλαβε 68 γυναίκες με χρόνια ημικρανία, δηλαδή με πονοκεφάλους για τουλάχιστον 15 ημέρες τον μήνα. Οι μισές έλαβαν ωτοθεραπεία σε σημεία του αυτιού που σχετίζονται με τη πάθηση και οι υπόλοιπες εικονική θεραπεία.
Τι έδειξε η μελέτη
Οι συμμετέχουσες πραγματοποίησαν 8 συνεδρίες σε διάστημα 8 εβδομάδων. Οι ερευνητές αξιολόγησαν την ένταση του πόνου και τον αντίκτυπο της ημικρανίας στην καθημερινή ζωή πριν από τη θεραπεία, αμέσως μετά και 30 ημέρες αργότερα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Σάντα Καταρίνα στη Βραζιλία και περιέλαβε 68 γυναίκες με χρόνια ημικρανία, δηλαδή με πονοκεφάλους για τουλάχιστον 15 ημέρες τον μήνα. Οι μισές έλαβαν ωτοθεραπεία σε σημεία του αυτιού που σχετίζονται με τη πάθηση και οι υπόλοιπες εικονική θεραπεία.
Τι έδειξε η μελέτη
Οι συμμετέχουσες πραγματοποίησαν 8 συνεδρίες σε διάστημα 8 εβδομάδων. Οι ερευνητές αξιολόγησαν την ένταση του πόνου και τον αντίκτυπο της ημικρανίας στην καθημερινή ζωή πριν από τη θεραπεία, αμέσως μετά και 30 ημέρες αργότερα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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