Γονείς: Οι 5 κίνδυνοι που διατρέχουν τα παιδιά το καλοκαίρι – Πώς προλαμβάνονται

Πνιγμοί, θερμοπληξία, αφυδάτωση, λοιμώξεις και αλλεργικές αντιδράσεις απειλούν συχνότερα τα παιδιά τους θερινούς μήνες. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και πότε χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια; Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, εξηγεί