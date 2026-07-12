Γονείς: Οι 5 κίνδυνοι που διατρέχουν τα παιδιά το καλοκαίρι – Πώς προλαμβάνονται
Γονείς: Οι 5 κίνδυνοι που διατρέχουν τα παιδιά το καλοκαίρι – Πώς προλαμβάνονται
Πνιγμοί, θερμοπληξία, αφυδάτωση, λοιμώξεις και αλλεργικές αντιδράσεις απειλούν συχνότερα τα παιδιά τους θερινούς μήνες. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και πότε χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια; Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, εξηγεί
Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της ανεμελιάς για τα παιδιά, κρύβει όμως και κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή τους, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης. Πνιγμοί, θερμοπληξία, αφυδάτωση, γαστρεντερίτιδες, εξωτερική ωτίτιδα, τσιμπήματα με σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο συγκαταλέγονται στα συχνότερα προβλήματα των θερινών μηνών.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, εξηγεί ποια είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι γονείς και δίνει πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση των καλοκαιρινών κινδύνων για τα παιδιά.
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Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, εξηγεί ποια είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι γονείς και δίνει πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση των καλοκαιρινών κινδύνων για τα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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