Γονείς: Οι 5 κίνδυνοι που διατρέχουν τα παιδιά το καλοκαίρι – Πώς προλαμβάνονται
YGEIAMOU.GR
Καλοκαίρι Τσιμπήματα Πνιγμός

Γονείς: Οι 5 κίνδυνοι που διατρέχουν τα παιδιά το καλοκαίρι – Πώς προλαμβάνονται

Πνιγμοί, θερμοπληξία, αφυδάτωση, λοιμώξεις και αλλεργικές αντιδράσεις απειλούν συχνότερα τα παιδιά τους θερινούς μήνες. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και πότε χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια; Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, εξηγεί

Γονείς: Οι 5 κίνδυνοι που διατρέχουν τα παιδιά το καλοκαίρι – Πώς προλαμβάνονται
ygeiamou.gr team
Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της ανεμελιάς για τα παιδιά, κρύβει όμως και κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή τους, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης. Πνιγμοί, θερμοπληξία, αφυδάτωση, γαστρεντερίτιδες, εξωτερική ωτίτιδα, τσιμπήματα με σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο συγκαταλέγονται στα συχνότερα προβλήματα των θερινών μηνών.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, εξηγεί ποια είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι γονείς και δίνει πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση των καλοκαιρινών κινδύνων για τα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης