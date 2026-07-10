Καλοκαιρινά σπορ: Πώς να προστατεύσετε τον ώμο σας από τραυματισμούς
Καλοκαιρινά σπορ: Πώς να προστατεύσετε τον ώμο σας από τραυματισμούς
Κολύμπι, beach volley, SUP και θαλάσσιο σκι μπορούν να επιβαρύνουν την πιο ευκίνητη άρθρωση του σώματος - Ο κ. Ιωάννης Τσώλος, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital, αναλύει τις συχνότερες κακώσεις, τα μέτρα πρόληψης και πότε χρειάζεται άμεσα γιατρός
Το καλοκαίρι προσφέρεται για υπαίθριες δραστηριότητες και θαλάσσια σπορ, προσφέροντας ήλιο και διασκέδαση. Ωστόσο, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα στην παραλία (με κολύμπι, βουτιές και σπορ όπως beach volley, surfing, sup, jet ski, θαλάσσιο σκι κ.ά.) πιθανόν να αυξήσει τον κίνδυνο για τραυματισμούς στον ώμο.
Ο ώμος διαθέτει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης από οποιαδήποτε άλλη άρθρωση, επιτρέποντάς μας να σηκώνουμε, να τεντώνουμε, να περιστρέφουμε και να φέρνουμε τα χέρια μας σε διάφορες θέσεις. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να εκτελέσουμε πληθώρα καθημερινών δραστηριοτήτων, από το ντύσιμο και το φαγητό έως την εργασία και τον αθλητισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο ώμος διαθέτει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης από οποιαδήποτε άλλη άρθρωση, επιτρέποντάς μας να σηκώνουμε, να τεντώνουμε, να περιστρέφουμε και να φέρνουμε τα χέρια μας σε διάφορες θέσεις. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να εκτελέσουμε πληθώρα καθημερινών δραστηριοτήτων, από το ντύσιμο και το φαγητό έως την εργασία και τον αθλητισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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