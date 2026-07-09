Πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά πουλήθηκαν στην Ευρώπη – Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο
Πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά πουλήθηκαν στην Ευρώπη – Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο
Τα προϊόντα διακινούνταν με λογότυπο γνωστής μάρκας και δηλώνονταν ως παιχνίδια για να αποφεύγουν τους ελέγχους
Εξαρθρώθηκε δίκτυο που είχε πουλήσει πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη, αδιαφορώντας για την υγεία των αγοραστών, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).
«Αυτά τα πλαστά προφυλακτικά πωλήθηκαν στην Ευρώπη υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος», διευκρίνισε η ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία κατάφερε με τη συνδρομή εθνικών τελωνειακών αρχών να διαπιστώσει ότι τα προϊόντα «που κατασχέθηκαν στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Ισπανία» προέρχονταν από τον ίδιο προμηθευτή που βρίσκεται στην Κίνα.
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«Αυτά τα πλαστά προφυλακτικά πωλήθηκαν στην Ευρώπη υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος», διευκρίνισε η ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία κατάφερε με τη συνδρομή εθνικών τελωνειακών αρχών να διαπιστώσει ότι τα προϊόντα «που κατασχέθηκαν στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Ισπανία» προέρχονταν από τον ίδιο προμηθευτή που βρίσκεται στην Κίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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