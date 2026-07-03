Η πρόσβαση στη θεραπεία δεν πρέπει να έχει σύνορα – Μία φαρμακευτική εταιρεία με όραμα, σκοπό και ακεραιότητα
Η πρόσβαση στη θεραπεία δεν πρέπει να έχει σύνορα – Μία φαρμακευτική εταιρεία με όραμα, σκοπό και ακεραιότητα
Από την Ελλάδα σε 96 χώρες του κόσμου, η φαρμακοβιομηχανία DEMΟ ακολουθεί μια δυναμική πορεία υπηρετώντας την υγεία με ακεραιότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο
Πίσω από κάθε φαρμακευτική αγωγή που φτάνει στον ασθενή, κρύβεται μια αλυσίδα ανθρώπων, γνώσης και ευθύνης. Γιατί το φάρμακο δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι η ελπίδα για καλύτερη ποιότητα ζωής, η συνέχεια μιας θεραπείας, η ασφάλεια ότι κανείς δεν θα στερηθεί αυτό που έχει ανάγκη τη στιγμή που το χρειάζεται.
Με αυτή τη φιλοσοφία πορεύεται εδώ και έξι δεκαετίες η φαρμακοβιομηχανία DEMO, έχοντας ως σταθερό σημείο αναφοράς την πεποίθηση ότι η πρόσβαση στην υγεία και στη θεραπεία δεν πρέπει να γνωρίζει σύνορα. Με περισσότερα από 3.300 εγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα και παρουσία σε 96 χώρες, η DEMO έχει εδραιώσει τη θέση της στον χώρο της φαρμακευτικής παραγωγής και τα φάρμακά της φτάνουν με συνέπεια και αξιοπιστία σε εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αυτή τη φιλοσοφία πορεύεται εδώ και έξι δεκαετίες η φαρμακοβιομηχανία DEMO, έχοντας ως σταθερό σημείο αναφοράς την πεποίθηση ότι η πρόσβαση στην υγεία και στη θεραπεία δεν πρέπει να γνωρίζει σύνορα. Με περισσότερα από 3.300 εγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα και παρουσία σε 96 χώρες, η DEMO έχει εδραιώσει τη θέση της στον χώρο της φαρμακευτικής παραγωγής και τα φάρμακά της φτάνουν με συνέπεια και αξιοπιστία σε εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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