Νοσοκομεία Παίδων: 70 παιδιά φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή – SOS από τους εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» καταγγέλλουν ότι η φιλοξενία δεκάδων παιδιών με εισαγγελική εντολή στα δημόσια νοσοκομεία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία τους