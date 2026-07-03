Νοσοκομεία Παίδων: 70 παιδιά φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή – SOS από τους εργαζόμενους
Νοσοκομεία Παίδων: 70 παιδιά φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή – SOS από τους εργαζόμενους
Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» καταγγέλλουν ότι η φιλοξενία δεκάδων παιδιών με εισαγγελική εντολή στα δημόσια νοσοκομεία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία τους
Τον έντονο προβληματισμό τους για το συνεχιζόμενο πρόβλημα φιλοξενίας παιδιών με εισαγγελική εντολή μέσα στα νοσοκομεία Παίδων εκφράζουν οι εργαζόμενοι του παιδιατρικού νοσοκομείου «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»
«Πρόσφατα, το προσωπικό του νοσοκομείου μας κλήθηκε εκ νέου να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές και επισφαλείς καταστάσεις. Συγκεκριμένα, για δύο συνεχόμενες νύχτες, μεταξύ 18 και 20 Ιουνίου, οι νοσηλεύτριες γενικής εφημερίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακραίες συμπεριφορές από φιλοξενούμενα παιδιά, οι οποίες οδήγησαν σε υλικές φθορές στις εγκαταστάσεις και στον τραυματισμό ενός εργαζομένου στην υπηρεσία φύλαξης. Για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ομαλότητας, κρίθηκε δυστυχώς αναγκαία η συνδρομή της αστυνομίας.
Η ανησυχία των εργαζομένων παραμένει υψηλή, καθώς το ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε απευθύνει αντίστοιχη ενημέρωση για γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 12-13/3/2026, όταν έφηβοι που φιλοξενούνταν με εισαγγελική εντολή στην ΒΠΠΚ κλινική, ενεπλάκησαν σε σοβαρά επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό παιδιού και την αναγκαία παρέμβαση των αρχών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Παίδων.
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«Πρόσφατα, το προσωπικό του νοσοκομείου μας κλήθηκε εκ νέου να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές και επισφαλείς καταστάσεις. Συγκεκριμένα, για δύο συνεχόμενες νύχτες, μεταξύ 18 και 20 Ιουνίου, οι νοσηλεύτριες γενικής εφημερίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακραίες συμπεριφορές από φιλοξενούμενα παιδιά, οι οποίες οδήγησαν σε υλικές φθορές στις εγκαταστάσεις και στον τραυματισμό ενός εργαζομένου στην υπηρεσία φύλαξης. Για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ομαλότητας, κρίθηκε δυστυχώς αναγκαία η συνδρομή της αστυνομίας.
Η ανησυχία των εργαζομένων παραμένει υψηλή, καθώς το ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε απευθύνει αντίστοιχη ενημέρωση για γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 12-13/3/2026, όταν έφηβοι που φιλοξενούνταν με εισαγγελική εντολή στην ΒΠΠΚ κλινική, ενεπλάκησαν σε σοβαρά επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό παιδιού και την αναγκαία παρέμβαση των αρχών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Παίδων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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