Καρκίνος – Βιοδείκτες: Πόσο κοστίζει σε κάθε ασθενή η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωσή τους
Καρκίνος – Βιοδείκτες: Πόσο κοστίζει σε κάθε ασθενή η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωσή τους
Ήδη 9 μήνες περιμένουν οι ογκολογικοί ασθενείς στην Ελλάδα για την αποζημίωση νέων βιοδεικτών, με αποτέλεσμα να πληρώνουν οι ίδιοι ακριβές εξετάσεις και να καθυστερεί η πρόσβαση σε σωστές θεραπείες
Εννέα μήνες αναμονής για την κρίσιμη αποζημίωση νέων βιοδεικτών, απαραίτητων εξετάσεων για την παρακολούθηση των κακοηθειών και την κατεύθυνση στη σωστή θεραπευτική επιλογή, μετρούν ήδη οι ογκολογικοί ασθενείς και ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκειμένου να μην πληρώνουν οι ίδιοι για τις εξετάσεις, ποσά έως και 600 ευρώ.
Η επίσημη ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) που έχει στην αρμοδιότητά του την αποζημίωση των βιοδεικτών είναι πως αυτό το διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων που θα πραγματοποιούν τις εξετάσεις. Οι ασθενείς, όμως, εκπέμπουν sos καθώς είναι ακόμη στο «περίμενε», ενώ η νόσος τους δεν… περιμένει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η επίσημη ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) που έχει στην αρμοδιότητά του την αποζημίωση των βιοδεικτών είναι πως αυτό το διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων που θα πραγματοποιούν τις εξετάσεις. Οι ασθενείς, όμως, εκπέμπουν sos καθώς είναι ακόμη στο «περίμενε», ενώ η νόσος τους δεν… περιμένει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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