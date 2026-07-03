Καρκίνος – Βιοδείκτες: Πόσο κοστίζει σε κάθε ασθενή η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωσή τους
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ΕΟΠΥΥ Εταιρία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) Καρκίνος Ογκολογικός Ασθενής Υπουργείο Υγείας

Καρκίνος – Βιοδείκτες: Πόσο κοστίζει σε κάθε ασθενή η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωσή τους

Ήδη 9 μήνες περιμένουν οι ογκολογικοί ασθενείς στην Ελλάδα για την αποζημίωση νέων βιοδεικτών, με αποτέλεσμα να πληρώνουν οι ίδιοι ακριβές εξετάσεις και να καθυστερεί η πρόσβαση σε σωστές θεραπείες

Καρκίνος – Βιοδείκτες: Πόσο κοστίζει σε κάθε ασθενή η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωσή τους
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Εννέα μήνες αναμονής για την κρίσιμη αποζημίωση νέων βιοδεικτών, απαραίτητων εξετάσεων για την παρακολούθηση των κακοηθειών και την κατεύθυνση στη σωστή θεραπευτική επιλογή, μετρούν ήδη οι ογκολογικοί ασθενείς και ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκειμένου να μην πληρώνουν οι ίδιοι για τις εξετάσεις, ποσά έως και 600 ευρώ.

Η επίσημη ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) που έχει στην αρμοδιότητά του την αποζημίωση των βιοδεικτών είναι πως αυτό το διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων που θα πραγματοποιούν τις εξετάσεις. Οι ασθενείς, όμως, εκπέμπουν sos καθώς είναι ακόμη στο «περίμενε», ενώ η νόσος τους δεν… περιμένει.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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