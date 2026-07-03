Καρκίνος – Βιοδείκτες: Πόσο κοστίζει σε κάθε ασθενή η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωσή τους

Ήδη 9 μήνες περιμένουν οι ογκολογικοί ασθενείς στην Ελλάδα για την αποζημίωση νέων βιοδεικτών, με αποτέλεσμα να πληρώνουν οι ίδιοι ακριβές εξετάσεις και να καθυστερεί η πρόσβαση σε σωστές θεραπείες