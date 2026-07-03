Το ηλιακό έγκαυμα «γράφει» στο DNA των παιδιών – Έως και 80% μεγαλύτερος κίνδυνος μελανώματος
Το ηλιακό έγκαυμα «γράφει» στο DNA των παιδιών – Έως και 80% μεγαλύτερος κίνδυνος μελανώματος
Ένα ηλιακό έγκαυμα στην παιδική ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δερματικού καρκίνου δεκαετίες αργότερα. Τι συμβουλεύουν οι δερματολόγοι
Τα ηλιακά εγκαύματα που παθαίνουμε ως παιδιά δεν είναι μια παροδική ενόχληση λίγων ημερών. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, η ζημιά στο δέρμα είναι μη αναστρέψιμη και ικανή να εκδηλωθεί ακόμη και μετά από δεκαετίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος και πρόωρης γήρανσης.
Παρά τη συνεχή ενημέρωση, μια πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας αποδεικνύει ότι το 59% των παιδιών έχει καεί από τον ήλιο τουλάχιστον μία φορά. Παράλληλα, οι ίδιοι οι γονείς παραδέχονται ότι μόλις το 42% των παιδιών έχει μαζί του αντηλιακό το καλοκαίρι και γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί, το 75% αγνοεί την αξία της σκιάς, ενώ μόλις το 13% φοράει ειδικά ρούχα με δείκτη προστασίας από τον ήλιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παρά τη συνεχή ενημέρωση, μια πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας αποδεικνύει ότι το 59% των παιδιών έχει καεί από τον ήλιο τουλάχιστον μία φορά. Παράλληλα, οι ίδιοι οι γονείς παραδέχονται ότι μόλις το 42% των παιδιών έχει μαζί του αντηλιακό το καλοκαίρι και γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί, το 75% αγνοεί την αξία της σκιάς, ενώ μόλις το 13% φοράει ειδικά ρούχα με δείκτη προστασίας από τον ήλιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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