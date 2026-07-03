Αλκοόλ: Γιατί μεθάμε πιο γρήγορα όταν κάνει πολλή ζέστη – Πότε γίνεται επικίνδυνο για την υγεία

Το αλκοόλ στη ζέστη δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται. Oι ειδικοί εξηγούν γιατί μια παγωμένη μπίρα στον καύσωνα μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ταχύτερη μέθη και αυξημένο κίνδυνο θερμικής εξάντλησης