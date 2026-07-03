Αλκοόλ: Γιατί μεθάμε πιο γρήγορα όταν κάνει πολλή ζέστη – Πότε γίνεται επικίνδυνο για την υγεία
Αλκοόλ: Γιατί μεθάμε πιο γρήγορα όταν κάνει πολλή ζέστη – Πότε γίνεται επικίνδυνο για την υγεία
Το αλκοόλ στη ζέστη δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται. Oι ειδικοί εξηγούν γιατί μια παγωμένη μπίρα στον καύσωνα μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ταχύτερη μέθη και αυξημένο κίνδυνο θερμικής εξάντλησης
Όσο η Ευρώπη «ψήνεται», ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα και στην Ελλάδα. Αναζητώντας μερικές στιγμές δροσιάς, μπορεί να αναζητήσουμε μια παγωμένη μπίρα ή ένα δροσερό ποτήρι κρασί. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και αλκοόλ μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα, παρά καλύτερα.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν ήδη το σώμα, το οποίο προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του. Η κατανάλωση αλκοόλ ενισχύει αυτή την καταπόνηση, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μεθούν πιο γρήγορα, να αισθάνονται πιο έντονη ζάλη ή να βιώνουν πιο σοβαρό hangover έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στον ήλιο.
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Αυτό συμβαίνει γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν ήδη το σώμα, το οποίο προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του. Η κατανάλωση αλκοόλ ενισχύει αυτή την καταπόνηση, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μεθούν πιο γρήγορα, να αισθάνονται πιο έντονη ζάλη ή να βιώνουν πιο σοβαρό hangover έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στον ήλιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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