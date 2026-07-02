Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει μια γυναίκα πριν επιλέξει την κατάψυξη ωαρίων – Ο γυναικολόγος συμβουλεύει

Ο κ. Κωνσταντίνος Σφακιανούδης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος και ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αντιπρόεδρος της Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» μιλά στο vidcast του ygeiamou για τη γονιμότητα και εξηγεί όλα όσα θα πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες πριν επιλέξουν την κατάψυξη ωαρίων