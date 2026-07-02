Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει μια γυναίκα πριν επιλέξει την κατάψυξη ωαρίων – Ο γυναικολόγος συμβουλεύει
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει μια γυναίκα πριν επιλέξει την κατάψυξη ωαρίων – Ο γυναικολόγος συμβουλεύει
Ο κ. Κωνσταντίνος Σφακιανούδης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος και ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αντιπρόεδρος της Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» μιλά στο vidcast του ygeiamou για τη γονιμότητα και εξηγεί όλα όσα θα πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες πριν επιλέξουν την κατάψυξη ωαρίων
Η κατάψυξη ωαρίων για κοινωνικούς λόγους αποτελεί πλέον μια από τις πιο συζητημένες επιλογές στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους, όχι επειδή υπάρχει άμεσο ιατρικό πρόβλημα, αλλά ως μια προληπτική κίνηση απέναντι στον χρόνο και τις αλλαγές του σύγχρονου τρόπου ζωής.
«Η επιστήμη έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην κρυοσυντήρηση και απόψυξη ωαρίων, γεγονός που έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Παράλληλα, η καθυστέρηση της τεκνοποίησης λόγω σπουδών, επαγγελματικών υποχρεώσεων ή προσωπικών επιλογών, οδηγεί πολλές γυναίκες στην αναζήτηση λύσεων που τους δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στον οικογενειακό τους προγραμματισμό» λέει στο ygeiamou.gr o κ. Κωνσταντίνος Σφακιανούδης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος και ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αντιπρόεδρος της Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Η επιστήμη έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην κρυοσυντήρηση και απόψυξη ωαρίων, γεγονός που έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Παράλληλα, η καθυστέρηση της τεκνοποίησης λόγω σπουδών, επαγγελματικών υποχρεώσεων ή προσωπικών επιλογών, οδηγεί πολλές γυναίκες στην αναζήτηση λύσεων που τους δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στον οικογενειακό τους προγραμματισμό» λέει στο ygeiamou.gr o κ. Κωνσταντίνος Σφακιανούδης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος και ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αντιπρόεδρος της Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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