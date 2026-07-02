Τηλεθέαση Τετάρτης 1.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτης 1.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 1.7.2026
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|5,3
|7.3
|ΑΝΤ1
|6.9
|10,3
|ALPHA
|11.9
|11.1
|STAR
|6.6
|6.6
|MEGA
|11.8
|12.5
|OPEN
|3,5
|6
|ΕΡΤ1
|3,6
|3,8
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|9
|17.4
|ΑΝΤ1
|Καλημέρα Ελλάδα
|5
|6.5
|ALPHA
|Happy Day
|13.1
|10.2
|STAR
|Cash or Trash
|3.9
|2,5
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|14.3
|21
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|3.1
|11,3
|ΕΡΤ1
|Νωρίς Νωρίς
|14.1
|6.4
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|7.2
|15
|ΑΝΤ1
|Το πρωινό
|12.5
|12,8
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10.8
|9,6
|STAR
|Breakfast@star
|5.7
|6,9
|MEGA
|Το Ρετιρέ
|12,7
|9,6
|OPEN
|10 παντού
|2,3
|10,2
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε Είδον
|7,2
|3,9
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Όπου υπάρχει Ελλάδα
|6,8
|7,9
|ΑΝΤ1
|Αποκαλύψεις
|10,8
|15,1
|ALPHA
|Το σόι σου
|19,9
|12,6
|STAR
|Αλήθειες με τη Ζήνα
|8,6
|8,1
|MEGA
|Σαββατογεννημένες
|13,2
|10
|OPEN
|Εικόνες
|3,9
|4
|ΕΡΤ1
|Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα
|3,9
|2,6
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Ποδόσφαιρο
|5,8
|6,4
|ΑNT1
|Κάτι ψήνεται
|4,8
|6,9
|ALPHA
|Οικογενειακές ιστορίες
|8,7
|11,6
|STAR
|First Dates
|6.5
|6,8
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|8.7
|13,4
|MEGA
|Live News
|16.4
|21,4
|MEGA
|The Chase
|12.4
|14,2
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|4.7
|7,7
|ΕΡΤ1
|Ότι αξίζει
|3,2
|3
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|4,8
|6,8
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|3,7
|6,1
|ALPHA
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|11,2
|11,7
|STAR
|Star News
|6,8
|9,2
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|10,2
|14,5
|OPEN
|Open News
|3,3
|7,9
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|3,6
|4,1
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Mad Video Music Awards
|11.7
|9,7
|ALPHA
|Το σόι σου
|14,9
|15,8
|ALPHA
|Μπαμπά Σ'αγαπώ
|17,9
|17
|ALPHA
|Το σπίτι δίπλα στη θάλασσα
|9,6
|11,9
|ΑΝΤ1
|Σούπερ ήρωες
|8,4
|9,9
|ANT1
|Grand Hotel
|9,2
|19
|ANT1
|Παιχνίδια εκδίκησης
|4,4
|9,2
|STAR
|Cash or Trash
|4,8
|6,2
|STAR
|IQ 160
|9.5
|7,3
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3.8
|4,2
|OPEN
|Ξένη ταινία
|5.2
|4,6
|OPEN
|Κοινωνία άνω κάτω
|2.7
|3,8
|ΕΡΤ 1
|Από ήλιο σε ήλιο
|4,7
|8,1
|ΕΡΤ 1
|Το παιδί
|1,7
|2,1
|ΕΡΤ 1
|Ξένη ταινία
|1,3
|1,5
|ΣΚΑΪ
|Τότε και τώρα
|5.9
|5
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|5.8
|5,6
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