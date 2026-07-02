Τηλεθέαση Τετάρτης 1.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Τετάρτης 1.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 1.7.2026

Τηλεθέαση Τετάρτης 1.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,3 7.3
ΑΝΤ1 6.9 10,3
ALPHA 11.9 11.1
STAR 6.6 6.6
MEGA 11.8 12.5
OPEN 3,5 6
ΕΡΤ1 3,6 3,8

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9 17.4
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 5 6.5
ALPHA Happy Day 13.1 10.2
STAR Cash or Trash 3.9 2,5
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 14.3 21
OPEN Ώρα Ελλάδος 3.1 11,3
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 14.1 6.4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 7.2 15
ΑΝΤ1 Το πρωινό 12.5 12,8
ALPHA Super Κατερίνα 10.8 9,6
STAR Breakfast@star 5.7 6,9
MEGA Το Ρετιρέ 12,7 9,6
OPEN 10 παντού 2,3 10,2
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 7,2 3,9

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Όπου υπάρχει Ελλάδα 6,8 7,9
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 10,8 15,1
ALPHA Το σόι σου 19,9 12,6
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 8,6 8,1
MEGA Σαββατογεννημένες 13,2 10
OPEN Εικόνες 3,9 4
ΕΡΤ1 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα 3,9 2,6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ποδόσφαιρο 5,8 6,4
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 4,8 6,9
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 8,7 11,6
STAR First Dates 6.5 6,8
STAR Ο τροχός της τύχης 8.7 13,4
MEGA Live News 16.4 21,4
MEGA The Chase 12.4 14,2
OPEN Καθαρές κουβέντες 4.7 7,7
ΕΡΤ1 Ότι αξίζει 3,2 3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 4,8 6,8
ANT1 ANT1 ΝEWS 3,7 6,1
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 11,2 11,7
STAR Star News 6,8 9,2
MEGA MEGA Γεγονότα 10,2 14,5
OPEN Open News 3,3 7,9
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,6 4,1

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Mad Video Music Awards 11.7 9,7
ALPHA Το σόι σου 14,9 15,8
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 17,9 17
ALPHA Το σπίτι δίπλα στη θάλασσα 9,6 11,9
ΑΝΤ1 Σούπερ ήρωες 8,4 9,9
ANT1 Grand Hotel 9,2 19
ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 4,4 9,2
STAR Cash or Trash 4,8 6,2
STAR IQ 160 9.5 7,3
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3.8 4,2
OPEN Ξένη ταινία 5.2 4,6
OPEN Κοινωνία άνω κάτω 2.7 3,8
ΕΡΤ 1 Από ήλιο σε ήλιο 4,7 8,1
ΕΡΤ 1 Το παιδί 1,7 2,1
ΕΡΤ 1 Ξένη ταινία 1,3 1,5
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 5.9 5
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5.8 5,6
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