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Με μπάρμπεκιου και πυροτεχνήματα θα γιορτάσουν οι Αμερικανοί την 250η επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
Με μπάρμπεκιου και πυροτεχνήματα θα γιορτάσουν οι Αμερικανοί την 250η επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
Στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά σε όλη τη χώρα στις 12-15 Ιουνίου, για το πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να περάσουν την αργία για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, συμμετείχαν 1.537 ενήλικες Αμερικανοί
Πολλοί Αμερικανοί θα γιορτάσουν στις 4 Ιουλίου την 250η επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, κάνοντας μπάρμπεκιου ή παρακολουθώντας μια παρέλαση, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό τους δεν θεωρεί ότι η γιορτή αυτή είναι κάτι ξεχωριστό, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.
Ακολουθούν τα βασικά σημεία από τα ευρήματα της δημοσκόπησης για το πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να περάσουν την αργία για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας:
Το 80% των συμμετεχόντων, ανάμεσά τους το 76% των Δημοκρατικών, το 74% των ανεξάρτητων και το 91% των Ρεπουμπλικάνων, σχεδιάζουν να γιορτάσουν τη φετινή 4η Ιουλίου.
Το ένα πέμπτο των Αμερικανών δεν θα τη γιορτάσει καθόλου και λίγοι περισσότεροι από τους μισούς –περίπου 57%- δήλωσαν ότι γενικώς θεωρούν την 4η Ιουλίου μια ευκαιρία για να ξεκουραστούν από τη δουλειά ή για να περάσουν χρόνο με φίλους και συγγενείς –ή απλά την βλέπουν ως μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα.
Περίπου το 48% σχεδιάζουν να παρευρεθούν σε κάποιο γεύμα με μπάρμπεκιου με συγγενείς ή φίλους, το 34% σχεδιάζει να παρακολουθήσει θέαμα με πυροτεχνήματα ενώ το 41% δηλώνει ότι θα τοποθετήσει την αμερικανική σημαία έξω από το σπίτι του, ένα ποσοστό που είναι υψηλότερο μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων (64%).
Στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά σε όλη τη χώρα στις 12-15 Ιουνίου, συμμετείχαν 1.537 ενήλικες Αμερικανοί και έχει περιθώριο λάθους 3 ποσοστιαίων μονάδων.
Ακολουθούν τα βασικά σημεία από τα ευρήματα της δημοσκόπησης για το πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να περάσουν την αργία για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας:
Το 80% των συμμετεχόντων, ανάμεσά τους το 76% των Δημοκρατικών, το 74% των ανεξάρτητων και το 91% των Ρεπουμπλικάνων, σχεδιάζουν να γιορτάσουν τη φετινή 4η Ιουλίου.
Το ένα πέμπτο των Αμερικανών δεν θα τη γιορτάσει καθόλου και λίγοι περισσότεροι από τους μισούς –περίπου 57%- δήλωσαν ότι γενικώς θεωρούν την 4η Ιουλίου μια ευκαιρία για να ξεκουραστούν από τη δουλειά ή για να περάσουν χρόνο με φίλους και συγγενείς –ή απλά την βλέπουν ως μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα.
Americans across the country will celebrate the nation’s milestone 250th birthday this weekend, hosting family and friends outdoors with BBQ and cookouts. There are simple steps you can take to prevent food-borne illness and keep everyone safe. https://t.co/H5W7Zy6hJa— FOX 5 NY (@fox5ny) July 2, 2026
Περίπου το 48% σχεδιάζουν να παρευρεθούν σε κάποιο γεύμα με μπάρμπεκιου με συγγενείς ή φίλους, το 34% σχεδιάζει να παρακολουθήσει θέαμα με πυροτεχνήματα ενώ το 41% δηλώνει ότι θα τοποθετήσει την αμερικανική σημαία έξω από το σπίτι του, ένα ποσοστό που είναι υψηλότερο μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων (64%).
Στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά σε όλη τη χώρα στις 12-15 Ιουνίου, συμμετείχαν 1.537 ενήλικες Αμερικανοί και έχει περιθώριο λάθους 3 ποσοστιαίων μονάδων.
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