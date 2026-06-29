Ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής στην ακράτεια – Ο ειδικός εξηγεί

Για τον πολύ σημαντικό ρόλο της διατροφής στη διαχείριση της ακράτειας μιλά στο 6ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια του ygeiamou.gr ο κ. Μερκούριος Κόλβατζης, Ουρολόγος, μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας