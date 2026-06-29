Ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής στην ακράτεια – Ο ειδικός εξηγεί
YGEIAMOU.GR
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Ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής στην ακράτεια – Ο ειδικός εξηγεί

Για τον πολύ σημαντικό ρόλο της διατροφής στη διαχείριση της ακράτειας μιλά στο 6ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια του ygeiamou.gr ο κ. Μερκούριος Κόλβατζης, Ουρολόγος, μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας

Ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής στην ακράτεια – Ο ειδικός εξηγεί
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Η ακράτεια, δηλαδή η ακούσια απώλεια ούρων, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής. Η διατροφή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ορισμένες τροφές και ποτά μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα, ενώ άλλες συμβάλλουν στη βελτίωσή τους.

Παράλληλα, η δυσκοιλιότητα αποτελεί έναν συχνό παράγοντα που μπορεί να επιδεινώσει τα προβλήματα ούρησης, καθώς η αυξημένη πίεση στην περιοχή της πυέλου επηρεάζει τη λειτουργία της ουροδόχου κύστης, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση μεταξύ της υγείας του πεπτικού συστήματος και της φυσιολογικής λειτουργίας της ουροδόχου κύστης.

Ο κ. Μερκούριος Κόλβατζης, Ουρολόγος, μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, εξηγεί τον ρόλο που έχουν η διατροφή και οι καθημερινές συνήθειες στη διαχείριση των συμπτωμάτων της ακράτειας ούρων και στην υποστήριξη της υγείας της ουροδόχου κύστης.

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