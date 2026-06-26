Νέα ψηφιακή εποχή για το «ΟΙΚΟΘΕΝ»: Οι ασθενείς θα παρακολουθούνται κατ’ οίκον, αλλά και εξ αποστάσεως
Νέα ψηφιακή εποχή για το «ΟΙΚΟΘΕΝ»: Οι ασθενείς θα παρακολουθούνται κατ’ οίκον, αλλά και εξ αποστάσεως
Το πρόγραμμα κατ’ οίκον νοσηλείας «ΟΙΚΟΘΕΝ», μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης πορείας, επεκτείνεται με ψηφιακή παρακολούθηση ασθενών μέσω έξυπνων συσκευών
Σε νέα φάση με ψηφιακές σωματομετρικές μετρήσεις και real time παρακολούθηση ογκολογικών και άλλων χρόνιων ασθενών περνά η κατ’ οίκον νοσηλεία, το γνωστό πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ», μετά την επιτυχημένη τριετή πορεία του.
Την 1η Ιουνίου 2026 συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την έναρξη του προγράμματος το οποίο άλλαξε την φροντίδα των ασθενών στο σύστημα υγείας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις θεραπείες για τη διαχείριση της νόσου τους στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους.
Το «ΟΙΚΟΘΕΝ» ξεκίνησε από το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», με εμπνευστή τον Παθολόγο – Ογκολόγο και διευθυντή της Α΄Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Μιχάλη Νικολάου, και πλέον εφαρμόζεται σε τέσσερα νοσοκομεία και χιλιάδες ασθενείς. Μόνο από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του «Αγίου Σάββα» πραγματοποιούνται 1.000 θεραπείες το χρόνο στα σπίτια των ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Την 1η Ιουνίου 2026 συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την έναρξη του προγράμματος το οποίο άλλαξε την φροντίδα των ασθενών στο σύστημα υγείας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις θεραπείες για τη διαχείριση της νόσου τους στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους.
Το «ΟΙΚΟΘΕΝ» ξεκίνησε από το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», με εμπνευστή τον Παθολόγο – Ογκολόγο και διευθυντή της Α΄Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Μιχάλη Νικολάου, και πλέον εφαρμόζεται σε τέσσερα νοσοκομεία και χιλιάδες ασθενείς. Μόνο από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του «Αγίου Σάββα» πραγματοποιούνται 1.000 θεραπείες το χρόνο στα σπίτια των ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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