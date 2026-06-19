Ποια φρούτα είναι από τα πιο «φορτωμένα» με φυτοφάρμακα – Πώς να τα καθαρίσετε σωστά

Τα φρούτα είναι μια πολύτιμη προσθήκη στη διατροφή, καθώς περιέχουν πολύτιμες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, συχνά όμως «κουβαλούν» σημαντικές ποσότητες φυτοφαρμάκων - Δείτε πώς θα τα καθαρίσετε σωστά, ώστε να τα απολαύσετε με ασφάλεια