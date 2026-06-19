Ποια φρούτα είναι από τα πιο «φορτωμένα» με φυτοφάρμακα – Πώς να τα καθαρίσετε σωστά
Ποια φρούτα είναι από τα πιο «φορτωμένα» με φυτοφάρμακα – Πώς να τα καθαρίσετε σωστά
Τα φρούτα είναι μια πολύτιμη προσθήκη στη διατροφή, καθώς περιέχουν πολύτιμες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, συχνά όμως «κουβαλούν» σημαντικές ποσότητες φυτοφαρμάκων - Δείτε πώς θα τα καθαρίσετε σωστά, ώστε να τα απολαύσετε με ασφάλεια
Τα καλοκαιρινά μούρα συγκαταλέγονται στα πιο υγιεινά τρόφιμα που μπορούμε να καταναλώσουμε. Οι φράουλες, τα μύρτιλα, τα βατόμουρα και τα σμέουρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και βιταμίνη C. Ωστόσο, μπορεί να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, κάτι που θέτει ένα σημαντικό ερώτημα: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα πλένουμε;
Τα μούρα, όπως οι φράουλες, τα μύρτιλα και τα βατόμουρα, εμφανίζονται συχνά σε λίστες με προϊόντα που περιέχουν υψηλότερα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Αν και πολλά από τα ανιχνευθέντα επίπεδα φυτοφαρμάκων βρίσκονται εντός των επίσημων ορίων ασφαλείας, ορισμένοι ειδικοί εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη έκθεση, ειδικά για τα παιδιά, τις έγκυες και άλλες ευάλωτες ομάδες.
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Τα μούρα, όπως οι φράουλες, τα μύρτιλα και τα βατόμουρα, εμφανίζονται συχνά σε λίστες με προϊόντα που περιέχουν υψηλότερα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Αν και πολλά από τα ανιχνευθέντα επίπεδα φυτοφαρμάκων βρίσκονται εντός των επίσημων ορίων ασφαλείας, ορισμένοι ειδικοί εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη έκθεση, ειδικά για τα παιδιά, τις έγκυες και άλλες ευάλωτες ομάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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