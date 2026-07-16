Η Ουκρανία προχωράει στην ανάδειξη νέου πρωθυπουργού: Κεντρική επιλογή ο επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής Naftogaz

Ευρύς ανασχηματισμός στην ουκρανική κυβέρνηση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αλλαγή κεφαλής στο υπουργείο Άμυνας - Ο Ζελένσκι πρότεινε στην απερχόμενη πρωθυπουργό την πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, αλλά εκείνη αρνήθηκε





Τα σχετικά έγγραφα κατατέθηκαν στη Βερχόβνα Ράντα, το ουκρανικό κοινοβούλιο, με τον πρόεδρό της, Ρουσλάν Στεφαντσούκ, να ανακοινώνει ότι η υποψηφιότητα θα εξεταστεί άμεσα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.



Ζελένσκι: «Είναι ο καταλληλότερος» Μιλώντας στο Κίεβο, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι, ύστερα από εκτεταμένες διαβουλεύσεις, ο Κορέτσκι είναι «πιθανότατα ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος» για να αναλάβει την πρωθυπουργία.



Όπως ανέφερε, οι άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης είναι η προετοιμασία της χώρας για τον δύσκολο χειμώνα, η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και η ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.



Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Βουλή αναμένεται να εγκρίνει ακόμη και εντός της Πέμπτης όχι μόνο τον νέο πρωθυπουργό, αλλά και το σύνολο της νέας κυβέρνησης.



Έρχονται αλλαγές σε καίρια υπουργεία Ο ανασχηματισμός αναμένεται να επεκταθεί και σε σειρά κρίσιμων χαρτοφυλακίων.



Μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βσεβολόντ Τσέντσοφ, φέρεται να προορίζεται για τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αρμόδιου για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση, αντικαθιστώντας τον Ταράς Κάτσκα.



Παράλληλα, εξετάζεται η αντικατάσταση της υπουργού Υποθέσεων Βετεράνων Ναταλία Καλμίκοβα, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί ο διάδοχός της.



Κλείσιμο Μιχαΐλο Φεντόροφ αναμένεται να αντικατασταθεί από τον σημερινό υπουργό Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο.



Η αποχώρηση Φεντόροφ Ο ΦεντόροφΖελένσκι μετά την παραίτηση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.



Είχε αναλάβει το υπουργείο Άμυνας στις 14 Ιανουαρίου με αποστολή τον εκσυγχρονισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ωστόσο η θητεία του ολοκληρώθηκε έπειτα από μόλις έξι μήνες.



Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, η απομάκρυνσή του συνδέεται με διαφωνίες που φέρεται να είχε με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, σχετικά με την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο μέτωπο, αλλά και με καθυστερήσεις στην προώθηση της μεταρρύθμισης του συστήματος επιστράτευσης.



Σε πλήρη αναδιάταξη του κυβερνητικού σχήματος προχωρά η Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προτείνει επισήμως τον Σερχίι Κορέτσκι , διευθύνοντα σύμβουλο της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, για τη θέση του νέου πρωθυπουργού.Τα σχετικά έγγραφα κατατέθηκαν στη Βερχόβνα Ράντα, το ουκρανικό κοινοβούλιο, με τον πρόεδρό της,, να ανακοινώνει ότι η υποψηφιότητα θα εξεταστεί άμεσα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.Μιλώντας στο Κίεβο, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι, ύστερα από εκτεταμένες διαβουλεύσεις, ο Κορέτσκι είναι «πιθανότατα ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος» για να αναλάβει την πρωθυπουργία.Όπως ανέφερε, οι άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης είναι η προετοιμασία της χώρας για τον δύσκολο χειμώνα, η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και η ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Βουλή αναμένεται να εγκρίνει ακόμη και εντός της Πέμπτης όχι μόνο τον νέο πρωθυπουργό, αλλά και το σύνολο της νέας κυβέρνησης.Ο ανασχηματισμός αναμένεται να επεκταθεί και σε σειρά κρίσιμων χαρτοφυλακίων.Μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,, φέρεται να προορίζεται για τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αρμόδιου για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση, αντικαθιστώντας τονΠαράλληλα, εξετάζεται η αντικατάσταση της υπουργού Υποθέσεων Βετεράνων, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί ο διάδοχός της.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το υπουργείο Άμυνας, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργόςαναμένεται να αντικατασταθεί από τον σημερινό υπουργό ΕσωτερικώνΟ Φεντόροφ αποχώρησε από την κυβέρνηση την Τετάρτη , στο πλαίσιο του ευρύτερου ανασχηματισμού που δρομολόγησε ομετά την παραίτηση της πρωθυπουργούΕίχε αναλάβει το υπουργείο Άμυνας στις 14 Ιανουαρίου με αποστολή τον εκσυγχρονισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ωστόσο η θητεία του ολοκληρώθηκε έπειτα από μόλις έξι μήνες.Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, η απομάκρυνσή του συνδέεται με διαφωνίες που φέρεται να είχε με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων,, σχετικά με την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο μέτωπο, αλλά και με καθυστερήσεις στην προώθηση της μεταρρύθμισης του συστήματος επιστράτευσης.

Παραιτήθηκε η Σβιριντένκο Η Βερχόβνα Ράντα ενέκρινε την Τρίτη την παραίτηση της Γιούλια Σβιριντένκο, απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι παραιτείται αυτομάτως ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο.



Υπέρ της αποχώρησής της ψήφισαν 258 βουλευτές.



Κατά την τελευταία της ομιλία στη Βουλή, η Σβιριντένκο υπογράμμισε ως σημαντικότερο επίτευγμα της κυβέρνησής της την εξασφάλιση ευρωπαϊκού πακέτου χρηματοδότησης ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο, όπως είπε, παρέχει στην Ουκρανία οικονομική ασφάλεια για το τρέχον και το επόμενο έτος.



Είχε επίσης διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμφωνία αξιοποίησης των ουκρανικών ορυκτών πόρων.



Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, ο Ζελένσκι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να την τοποθετήσει πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, πρόταση που εκείνη φέρεται να απέρριψε.