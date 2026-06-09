Η ελληνική οικογένεια εξακολουθεί να στηρίζει τους χρόνιους ασθενείς – Έρευνα του ΙΟΒΕ
Η ελληνική οικογένεια εξακολουθεί να στηρίζει τους χρόνιους ασθενείς – Έρευνα του ΙΟΒΕ
Νέα μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει εισοδηματικές ανισότητες στην πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, με τα χαμηλά εισοδήματα να αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια και χειρότερους δείκτες υγείας
Οι ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα παραμένουν έντονες και σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένες με το εισόδημα, όπως προκύπτει από νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο «Οι πολλαπλές πτυχές της Ανισότητας στην Ελλάδα».
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η υψηλή εξάρτηση από ιδιωτικές πληρωμές εξακολουθεί να μεταφέρει σημαντικό βάρος στα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η υψηλή εξάρτηση από ιδιωτικές πληρωμές εξακολουθεί να μεταφέρει σημαντικό βάρος στα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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