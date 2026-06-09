Η ελληνική οικογένεια εξακολουθεί να στηρίζει τους χρόνιους ασθενείς – Έρευνα του ΙΟΒΕ

Νέα μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει εισοδηματικές ανισότητες στην πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, με τα χαμηλά εισοδήματα να αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια και χειρότερους δείκτες υγείας