Μιχαλοπούλου: Αυξάνονται οι διαγνώσεις καρκίνου σε νέους – Οι ασθενείς να μη φοβούνται να καταγγείλουν «φακελάκια»

Τα ελλείμματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ασθενείς απαρίθμησε η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Aντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» συμμετέχοντας μαζί με τον Πρωθυπουργό σε πάνελ για τον ασθενή στο επίκεντρο στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου του ygeiamou.gr.

Σύμφωνα με την κυρία Μιχαλοπούλου η οποία εστίασε στους ογκολογικούς ασθενείς, με δεδομένο ότι η ογκολογία χρειάζεται υψηλή εξειδίκευση, τα ογκολογικά κέντρα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. «Δεν μπορεί να είναι σε όλη την περιφέρεια. Όμως, ογκολογικοί ασθενείς είναι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει; Ότι αναγκάζονται ασθενείς να μετακινούνται από τον τόπο κατοικίας τους για εξετάσεις, διαγνώσεις, θεραπείες, παρακολούθηση. Αυτό δημιουργεί, πέρα από τη σωματική καταπόνηση, μεγάλο ψυχικό και κοινωνικό κόστος. Χρειάζονται ασθενείς να μεταφέρονται για μεγάλο διάστημα στα αστικά κέντρα. Και αυτό είναι κάτι που δεν αποζημιώνεται», ανέφερε συγκεκριμένα.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr