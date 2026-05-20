Απογευματινά χειρουργεία με το σταγονόμετρο στο ΕΣΥ – Τι φταίει

Δύο χρόνια και πλέον μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας απογευματινών χειρουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), οι επεμβάσεις εξακολουθούν να μην… τσουλάνε. Ακόμη και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία που προωθεί το Υπουργείο Υγείας για τη μείωση της μακράς λίστας για πρωινές επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν την προσδοκώμενη απήχηση.

Όπως αναγράφει σε ανάρτηση που έκανε πριν από δύο ημέρες ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, με την οποία πραγματοποιεί απολογισμό του κυβερνητικού έργου, 19.799 πολίτες έχουν χειρουργηθεί δωρεάν σε απογευματινά χειρουργεία. Ο αριθμός θεωρείται μικρός εάν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο των χειρουργείων που προσφέρονται δωρεάν (από το τέλος του 2024) είναι περί τις 37.000. Σημειωτέον δε ότι το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πόροι του λήγουν το καλοκαίρι, άρα κινδυνεύουν να μην πραγματοποιηθούν χιλιάδες επεμβάσεις.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr



