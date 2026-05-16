«Φάρμακο» κατά της μοναξιάς μια βόλτα στη φύση – Τι έδειξε το επιτυχημένο πείραμα της Φινλανδίας
Γνωστική λειτουργία Ηλικιωμένοι Μνήμη Μοναξιά Σύνδεση Ύπνος Φύση

Η φύση, όταν συνδυάζεται με ανθρώπινη παρουσία και κοινωνική σύνδεση, μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος, ειδικά για τους ηλικιωμένους

Μια ομαδική δραστηριότητα στη φύση, μία φορά την εβδομάδα, μπορεί να είναι το ιδανικό «αντίδοτο» στη μοναξιά, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ευημερίας των ηλικιωμένων που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι έξοδοι και οι δραστηριότητες με επίκεντρο τη φύση βελτίωσαν διάφορες πτυχές της υγείας των ευπαθών ηλικιωμένων, όπως τον ύπνο, τις γνωστικές λειτουργίες, τη μνήμη και την αίσθηση σύνδεσης με τη φύση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα οφέλη παρατηρήθηκαν μετά από μόλις 9 εβδομάδες ομαδικών συνεδριών που πραγματοποιούνταν μία φορά την εβδομάδα. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Age and Ageing, καθώς και στο Journal of the American Medical Directors Association.

