Λιγότερες κρίσεις ημικρανίας με νέα φάρμακα που μειώνουν πόνο και παρενέργειες

Μια νεότερη κατηγορία φαρμάκων φαίνεται ικανή να προσφέρει σημαντική ανακούφιση, με λιγότερες παρενέργειες στη χρόνια ημικρανία, μια πάθηση δύσκολη στη διαχείριση, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό υποστηρίζει νέα, εκτενής ανασκόπηση, που δημοσιεύεται στο Annals of Internal Medicine, αναδεικνύοντας τις θεραπείες που στοχεύουν στο CGRP σε έναν δυνητικά σημαντικό σύμμαχο κατά της ημικρανίας.

Ελπιδοφόρα αποτελέσματα



Η μελέτη ανέλυσε τα δεδομένα 43 κλινικών δοκιμών σε ενήλικες με χρόνια ημικρανία (εμφάνιση πονοκεφάλων 15 ή περισσότερες ημέρες τον μήνα), διαπιστώνοντας ότι οι θεραπείες που στοχεύουν στο CGRP συσχετίστηκαν με μείωση περίπου 2 ημερών ημικρανίας ανά μήνα, κατά μέσο όρο. Μπορεί αυτή η βελτίωση να μοιάζει μέτρια, ωστόσο οι ερευνητές σημειώνουν ότι ακόμη και μικρές μειώσεις έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ατόμων με συχνές ημικρανίες.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr