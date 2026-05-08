Το 1566 ενισχύει την επιτόπια εξυπηρέτηση των πολιτών σε νοσοκομεία με τους Field Officers
Το 1566 ενισχύει την επιτόπια εξυπηρέτηση των πολιτών σε νοσοκομεία με τους Field Officers

Οι Field Officers βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών στα νοσοκομεία για να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τους ασθενείς στην πλοήγησή τους μέσα στις δομές υγείας

Η επίσκεψη σε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο συχνά συνοδεύεται από πρακτικές δυσκολίες για ασθενείς και συνοδούς, όπως ο εντοπισμός των κατάλληλων υπηρεσιών ή η κατανόηση των βασικών διαδικασιών. Σε αυτό το περιβάλλον, το 1566 ενισχύει την καθημερινή εμπειρία των πολιτών με την παρουσία των Field Officers, οι οποίοι λειτουργούν ως επιτόπιο σημείο υποστήριξης και καθοδήγησης μέσα στα νοσοκομεία. Πρόκειται για στελέχη που βρίσκονται καθημερινά στις δομές υγείας, προσφέροντας άμεση ενημέρωση, κατευθύνσεις και πρακτική βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.

Οι Field Officers αποτελούν την επέκταση της πολυκαναλικής εξυπηρέτησης του 1566 και εντός των νοσοκομείων. Αποτελούν ένα επιπλέον διαθέσιμο κανάλι εξυπηρέτησης για τους πολίτες, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το 1566, με στόχο την ευκολότερη και αμεσότερη πρόσβαση όλων στο ΕΣΥ. Με φυσική παρουσία στους χώρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, μεταφέρουν την ενιαία λογική εξυπηρέτησης του 1566 εκεί όπου υπάρχει άμεση ανάγκη.

